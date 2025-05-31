Más de 200 universitarios catalanes, pendientes del gobierno Trump para estudiar a los Estados Unidos

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Un total de 217 estudiantes universitarios catalanes se encuentran a la espera de la evolución de la política migratoria del gobierno norteamericano para obtener los visados que les permitan estudiar a los Estados Unidos durante el próximo curso. Les nuevas medidas impulsadas por la administración Trump, que ha ordenado suspender temporalmente las entrevistas de visado a estudiantes en embajadas y consulados, han generado una gran incertidumbre entre estos alumnos, muchos de los cuales se encuentran en pleno proceso de tramitación.

Según datos facilitados por varias universidades catalanas en la Agencia Catalana de Noticias (ACN), la mayor parte de estos estudiantes provienen de la Universidad Politécnica de Cataluña (72) y de la Universidad Pompeu Fabra (71). También hay 30 estudiantes afectados de la Universidad Autónoma de Barcelona, 28 de la Universidad de Barcelona, 10 de la Universidad Rovira i Virgili y tres tanto de la Universidad de Lleida como de la Universidad de Gerona. En total, 217 alumnos con plaza asignada en centros universitarios estadounidenses.

La Universidad de Lleida (UdL) no tiene actualmente ningún estudiante en los EE.UU., y para el próximo curso hay tres que tienen previsto marcharse Erasmus entre agosto y septiembre. Desde la universidad aseguran que no tienen ninguna información que indique que estos universitarios no se puedan marchar, pero están a la espera de cómo evoluciona todo.

Desde las universidades, se mantiene la preocupación y el seguimiento constante de la situación, mientras se buscan alternativas para garantizar el derecho a la movilidad académica internacional de los alumnos. Asimismo, se acuerda de que estas estancias son claves para la proyección académica y profesional de los estudiantes catalanes, y que se están haciendo gestiones diplomáticas para intentar desbloquear la situación tan pronto como sea posible.