La radioterapia del Arnau, igual de efectiva con menos sesiones

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Servei d’Oncologia Radioteràpica del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV) ha reducido de 15 a 5 las sesiones de radioterapia de las pacientes con cáncer de mama, con resultados muy positivos tanto en la eficacia clínica como en el impacto social y económico. La doctora Virginia Garcia, facultativa especialista del Servei, explica que, anteriormente, las pacientes con cáncer de mama debían acudir al hospital durante 15 días consecutivos para recibir radioterapia. Actualmente, se aplica un esquema de hipofraccionamiento extremo que permite completar el tratamiento con solo 5 sesiones, sin comprometer su eficacia terapéutica. En el caso del cáncer de próstata, el número de sesiones se redujo progresivamente de 38 a 25.

Estos cambios suponen un beneficio clínico y personal para los pacientes, sino también un impacto positivo en términos económicos y medioambientales, teniendo en cuenta las dimensiones de la Regió Sanitària de Lleida. En este sentido, la doctora Garcia ha realizado un estudio retrospectivo sobre 432 pacientes con cáncer de mama tratadas con radioterapia, todas ellas residentes en la provincia de Lleida (excluyendo la capital), que analiza los costes de transporte y las emisiones de CO2 asociadas. Los resultados indican que el coste medio del transporte se reduce un 66% por paciente (de 810 a 270 €) con el nuevo tratamiento.