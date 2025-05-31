Los Pica d’Estats reconocen Ponent

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los Premis Pica d’Estats, impulsados por el Patronat de Turisme de la diputación de Lleida, entregaron ayer sus galardones a los ocho reportajes y programas seleccionados de entre 120 trabajos presentados en esta 35ª edición, cuyos nombres ya se dieron a conocer en febrero. El certamen reconoce el trabajo de los profesionales de medios de comunicación, fotografía e internet que dan relevancia al patrimonio turístico de la demarcación.

Entre los ganadores de este año, destaca el documental Josep Vallverdú, un horitzó de 100 anys, una autobiografía del escritor e ilustrador leridano, estrenado en Lleida Televisió en octubre de 2023, que fue reconocido en la categoría mejor trabajo publicado en medios locales. El filme está dirigido por Carles Gené y Eugeni Casanova y producido por Mainera. Paralelamente, el premio al mejor trabajo de radio fue para la serie de cuatro reportajes Julionejant per Lleida, sobre fiestas emblemáticas del territorio, elaborados por Mercè March y emitidos en Ràdio Lleida-SER Catalunya. Asimismo, la actriz y humorista Sílvia Abril recogió el premio al mejor trabajo audiovisual por Cassola de tros a Linyola, uno de los capítulos del formato La recepta perduda de La 2, que ella misma conduce. El presidente de la Diputación, Joan Talarn, señaló durante la ceremonia la “proyección internacional” de los Premis, ya que este año recibieron trabajos de países como Austria, Bélgica e Italia, además de Francia o Países Bajos. Por otra parte, Talarn y el decano del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, anunciaron la entrada del Col·legi en la organización del certamen.