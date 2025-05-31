Murales en Cervera para vencer los estigmas de la salud mental

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Associació Salut Mental Ondara Sió (ASMOS) inauguró ayer la exposición Art i cultura. La salut cura, una muestra de diez murales en diferentes espacios de Cervera, informa Carmina Marsiñach. Son obras creadas por personas con problemas de salud mental que la asociación realiza de forma semanal desde hace diez años con la artista y arte-terapeuta de Tàrrega Alba Torres. La exposición se podrá visitar hasta el próximo 10 de octubre.