El Marrameu hace soñar a los pequeños

El certamen de cuentos y espectáculos en la calle de Torrelameu, el Festival Marrameu, convierte el municpio este fin de semana en un referente de las artes escénicas en el mundo rural. A lo largo de esta 9ª edición –que comenzó el viernes y concluye mañana– la organización prevé recibir a más de 2.000 asistentes. Impulsado por Festuc Teatre, el Marrameu ofrece una programación diversa que incluye títeres, circo, danza, música, clown y juegos callejeros, de la mano de compañías de Ponent y del resto de Catalunya. Este año “hemos apostado fuerte por propuestas dirigidas a la primera infancia, para pequeños de 0 a 3 años”, explicó Pere Pàmpols, director del festival y de Festuc Teatre. Un ejemplo de ello es El cau dels sentits, una instalación de la compañía Imagin.art que se ubicó ayer en la iglesia del municipio. Paralelamente, esta edición destaca por su vertiente social, ya que incorpora obras como Sopa de pedres de La Màxima (compañía de la Fundació Ilersis, que trabaja para la inclusión de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión). La dirección del Marrameu remarcó que ya es un festival “más que consolidado. Empezamos hace 9 años con muy poco presupuesto, y cada año hemos dado un paso más”.

Asimismo, Pàmpols avanzó que ya están preparando su décimo aniversario: “Tenemos cosas entre manos que desvelaremos cuando sea el momento”, aseguró.