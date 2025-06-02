Doble premio Baldiri Reixac

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El proyecto comunitario L’espill encantat, producido por el conservatorio de Cervera e impulsado por el consell comarcal de la Segarra, recibió ayer el premio Baldiri Reixac en la categoría de Experiencias Innovadoras. El premio reconoce la iniciativa educativa por utilizar la cultura y el arte como herramientas de transformación pedagógica. La guardería La Quitxalla de Mollerussa recibió un galardón por De mans al fang. Art i pedagogia en la diversitat. La entrega de los galardones, convocados por la Fundació Carulla, tuvo lugar en el Museu Terra de l’Espluga de Francolí. Los premios llegaron a un total de 28 centros educativos con iniciativas innovadoras.