CULTURA
Doble premio Baldiri Reixac
La Fundació Carulla selecciona un proyecto del conservatorio de Cervera. Galardonada la guardería La Quitxalla de Mollerussa
El proyecto comunitario L’espill encantat, producido por el conservatorio de Cervera e impulsado por el consell comarcal de la Segarra, recibió ayer el premio Baldiri Reixac en la categoría de Experiencias Innovadoras. El premio reconoce la iniciativa educativa por utilizar la cultura y el arte como herramientas de transformación pedagógica. La guardería La Quitxalla de Mollerussa recibió un galardón por De mans al fang. Art i pedagogia en la diversitat. La entrega de los galardones, convocados por la Fundació Carulla, tuvo lugar en el Museu Terra de l’Espluga de Francolí. Los premios llegaron a un total de 28 centros educativos con iniciativas innovadoras.