Los mayores de 65 años ya pueden pedir ayudas para adaptar sus viviendas en Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha publicado este lunes la convocatoria de ayudas, dotada de 1,16 millones de euros, para adaptar viviendas de mayores de 65 años. La ayuda es de un máximo de 4.000 euros por vivienda y está destinada a favorecer la movilidad y la autonomía de las personas mayores dentro de su domicilio.

Las solicitudes se pueden presentar desde el 1 de julio y hasta el 30 de septiembre, y mediante la subvención se puede pagar el 100% del coste de las obras. Es necesario que la vivienda a reformar sea el domicilio habitual del beneficiario y que se encuentre en las demarcaciones de Girona, Lleida, Tarragona y las Terres de l'Ebre. Como es usual, la convocatoria no incluye la demarcación de Barcelona, ya que la Diputación y el Ayuntamiento tienen líneas de ayudas muy similares. Más información y acceso al trámite