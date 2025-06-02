‘Showcookings’ con Teresa Carles y Núria Arnau en Bell-lloc

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La Fira Verd-lloc, dedicada a la alimentación saludable y celebrada ayer en Bell-lloc d’Urgell, se consolida como un evento de referencia en el territorio. En su segunda edición, la feria volvió a reunir a miles de visitantes y productores locales con una clara apuesta por el producto de proximidad, artesanal y libre de procesados. El alcalde de Bell-lloc, Carles Palau, destacó que “la fira ya está consolidada” y remarcó que el éxito de la edición anterior, reflejado en encuestas donde más del 75% de los productores se mostraron muy satisfechos, impulsó al consistorio a seguir apostando por este formato. “Muchos de los productores agotaron su stock, y el público valoró especialmente las demostraciones de cocina en directo”, añadió.

La jornada arrancó con una caminata saludable y continuó con un extenso programa que incluyó showcookings a cargo de chefs como Núria Arnau, Ada Parellada, Teresa Carles, y del restaurante Kamut. Estas actividades, que combinan gastronomía y salud, también estarán disponibles en línea.Por su parte, la secretaria de Alimentación del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Rosa Cubel, elogió el evento y lo situó dentro del marco de “Catalunya, Región Mundial de la Gastronomía 2025”. Cubel afirmó que “estas ferias forman parte de nuestro patrimonio cultural y son escaparates esenciales para los productos agroalimentarios de proximidad y de alta calidad”.

El público visitante al certamen, ubicado en la sala La Cultural, pudo adquirir durante toda la jornada diferentes productos agroalimentarios y también cosméticos.