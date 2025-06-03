El rocódromo, menús para celíacos y zona de calma en el Carrilet Fest de El Palau

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Carrilots, pensado especialmente para niños y niñas a partir de 9 años, será una de las principales novedades del Carrilet Fest de El Palau d’Anglesola, que celebra domingo su cuarta edición. En este espacio habrá un rocódromo, un circuito de aventura y zona de fútbol. Otra novedad será un espacio de calma en el interior de la ermita, con actividades tranquilas y propuestas lectoras. Además, el festival da un paso importante hacia la inclusión alimentaria, ya que cuenta con el aval de la Asociación de Celíacos. Así, las foodtrucks ofrecerán menús sin gluten, granizados y horchata. Estos puestos estarán claramente identificados con un sello visible para garantizar una experiencia segura. Organizado por familias y una treintena de voluntarios, el Carrilet Fest 2025 espera reunir a unas 800 personas entre las zonas del parque de Sant Roc y la deportiva. La programación incluye el espectáculo musical de Rikus, la música de los Tabalats de Mollerussa o el circo con Fa Vola de Viral Circ, tal y como explicaron ayer dos de sus organizadores, Helena Guasch y Xavier Sanmarini. “El Carrilet Fest ya es un evento de referencia en el Pla”, destacó el alcalde, Francesc Balcells. El evento también será solidario y se recaudarán fondos para DownLleida.