El Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, pionero en implementar un sistema que permite la monitorización sin hilos en la atención al parto

El Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, junto con el resto de centros del Institut Català de la Salut (ICS), ha incorporado un innovador sistema de monitorización sin hilos para la atención al parto. Esta tecnología, llamada Smart Part, consiste en transductores inalámbricos que ofrecen a las madres plena movilidad durante todo el proceso, permitiendo el control constante del feto hasta una distancia de 100 metros. El sistema, que empezó a implementarse en septiembre de 2024, ya se utiliza en todas las maternidades del ICS y se estima que beneficiará aproximadamente 10.000 partes anuales.

La nueva herramienta incorpora dos dispositivos sin hilos que monitorizan continuamente el estado del feto, permitiendo que las mujeres puedan andar, pasear, ducharse o incluso sumergirse en agua sin perder la señal. Vanessa Bueno, comadrona y supervisora de Urgencias de Vall d'Hebron, ha destacado que "la evidencia científica indica que la movilidad es positiva para agilizar la dilatación y el proceso del parto". Según la profesional, el "máximo beneficio" de este sistema se produce durante la fase de dilatación, cuando se requiere una monitorización más prolongada y un control más estricto de las constantes.

Una experiencia reciente es la de Gemma, madre de un bebé nacido hace dos semanas, a quien ha explicado que "no estar ligada facilitaba la vida" y le permitió tener un papel activo durante todo el proceso. Pudo moverse libremente por la habitación y ducharse cuando lo necesitaba. La nueva madre ha remarcado que la participación activa es "una idea inculcada en las madres de hoy y en las del futuro", hecho que hará de esta tecnología una herramienta especialmente valorada.

Beneficios para madres con embarazos de riesgo

El sistema Smart Part resulta particularmente beneficioso para mujeres con patologías que requieren un seguimiento más intensivo. La doctora María José Pelegay, jefa de sección de Obstetricia del Hospital Arnau de Vilanova, ha señalado que cada vez hay más partos considerados de riesgo medio o alto. Según sus datos, más de la mitad de los partos atendidos actualmente entran en esta categoría, porcentaje que se incrementa en hospitales de referencia como Vall d'Hebron, que concentran más casos complejos.

La doctora Anna Suy, jefa de Sección de Obstetricia de Vall d'Hebron, ha destacado que esta tecnología también mejora significativamente la seguridad gracias a su registro automático, que elimina posibles errores en la transmisión de información. Otro aspecto relevante es que ha permitido unificar protocolos y sistemas de recogida de datos a todos los hospitales con maternidad del ICS, estandarizando así la atención.

Por su parte, la doctora Anna Monsó, supervisora del Bloque Obstétrico y Ginecológico del Hospital Arnau de Vilanova, uno de los centros pioneros en la implementación de esta tecnología junto con Vall d'Hebron, ha explicado que el sistema también aporta ventajas para los profesionales sanitarios. "Permite mejorar el respecto a la intimidad de las mujeres porque los profesionales controlan los datos desde sus zonas de trabajo", ha afirmado Monzón, evitando así "interrupciones innecesarias" y reduciendo el ruido en las habitaciones. En situaciones de urgencia, esta tecnología también facilita la coordinación entre el personal sanitario.

Centralización de datos e impulso a la investigación

Uno de los aspectos más destacados del nuevo sistema es la unificación de protocolos y la centralización de datos entre todos los hospitales del ICS con maternidad. Este registro automático no sólo evita errores en la transmisión de información, sino que también facilita que los datos estén disponibles inmediatamente para otros niveles asistenciales, como la atención primaria.

La doctora Pelegay ha subrayado que disponer de un registro completo y preciso desde el principio hace que "el trabajo de seguimiento posterior a la atención primaria sea más sencillo", ya que los profesionales pueden acceder directamente a toda la información sobre el desarrollo del parto. Esta accesibilidad resulta especialmente valiosa en casos donde se hayan producido circunstancias que puedan generar factores de riesgo futuros.

Además de mejorar la asistencia, la centralización de datos abre nuevas posibilidades en el ámbito de la investigación. "La investigación de hoy es la mejora de la mañana", ha enfatizado la doctora Suy, destacando el potencial de esta información para avanzar en el conocimiento y la mejora de la atención obstétrica. El ICS ha realizado una inversión de tres millones de euros para adquirir 135 equipos de este sistema de monitorización sin hilos.

¿Qué es el sistema Smart Part ?

El Smart Part es un sistema de monitorización fetal que utiliza tecnología sin hilos para controlar el estado del feto y la madre durante el proceso de parte. A diferencia de los sistemas tradicionales, que requieren que la mujer permanezca en una posición determinada y conectada a cables, este dispositivo permite la movilidad completa dentro de un radio de 100 metros.

El sistema consta de dos transductores sin hilos que se adhieren al abdomen de la madre. Uno de ellos mide la frecuencia cardiaca fetal, mientras que el otro registra las contracciones uterinas. Toda la información se transmite en tiempo real en un monitor central, donde los profesionales sanitarios pueden seguir la evolución del parto sin necesidad de estar físicamente presentes en la habitación.

La tecnología está diseñada para ser completamente estanca, permitiendo que las mujeres puedan ducharse o incluso sumergirse en agua durante el trabajo de parte si lo desean. Eso amplía significativamente las opciones de confort y las alternativas para gestionar el dolor de manera natural.

¿Cuáles son las ventajas del parto con movilidad?

La evidencia científica ha demostrado que la libertad de movimiento durante el trabajo de parte aporta numerosos beneficios. Andar y cambiar de postura ayuda a que el bebé descienda por el canal del parto, acelera la dilatación y puede reducir significativamente la sensación de dolor. Además, permite a la madre adoptar las posiciones que le resulten más cómodas en cada momento, aumentando su sensación de control sobre el proceso.

Varios estudios han constatado que las mujeres que pueden moverse libremente durante el parto tienen menos probabilidades de necesitar analgesia epidural y presentan menos complicaciones. La movilidad también puede reducir la duración total del parto y disminuir la necesidad de intervenciones obstétricas como el uso de fórceps o ventosas.

¿Cómo impacta esta tecnología en la experiencia de parte?

Más allá de los beneficios fisiológicos, la monitorización sin hilos transforma profundamente la experiencia del parto tanto para las madres como para sus acompañantes. Les mujeres dejan de sentirse como "pacientes" atadas a una máquina para convertirse en participantes activas de su propio proceso de parte.

Esta libertad de movimiento facilita la aplicación de técnicas de relajación, respiración y otros métodos naturales para gestionar el dolor. También permite una mayor interacción con la pareja o acompañante, que puede ofrecer apoyo físico y emocional de una manera más efectiva cuando la mujer no está restringida a una cama.

El sistema Smart Part representa un avance significativo hacia un modelo de atención al parto más respetuoso y centrado en las necesidades de la mujer, combinando la seguridad de la monitorización continua con la autonomía y la comodidad que toda madre merece durante este momento trascendental.