Un jubilado de 78 años asombra al crear obras de arte con el popular programa de oficina Microsoft Excel

Un jubilado español ha convertido Microsoft Excel, la conocida aplicación de hojas de cálculo, en su particular estudio de arte digital. Jesús Villanueva, nacido en San Martín de la Vega (Madrid) y actualmente residente en Málaga, ha desarrollado a sus 78 años una técnica única que le permite crear asombrosas obras artísticas utilizando exclusivamente las herramientas básicas de Excel. Su talento, descubierto durante el confinamiento por la pandemia, ha transformado una aplicación tradicionalmente asociada al mundo empresarial en un sorprendente medio de expresión artística.

Aunque Jesús nunca cursó estudios formales en Bellas Artes, su conexión con el dibujo comenzó temprano. A los 15 años inició un curso a distancia de delineante de construcción, recibiendo mensualmente fascículos que completaba con escuadra y cartabón. Esta formación le permitió desarrollar su carrera en el sector de la construcción y decoración, colaborando incluso en proyectos de hoteles, restaurantes y edificios en la zona de Málaga. Con la llegada de los ordenadores, comenzó a utilizar Excel para elaborar planos de edificios y pequeñas reformas, pero fue durante su jubilación cuando descubrió el verdadero potencial artístico del programa.

Durante los meses de aislamiento por la COVID-19, Villanueva empezó a experimentar recreando edificios sin perspectiva en Excel. Gradualmente, su técnica evolucionó hasta abarcar paisajes complejos, retratos detallados y escenas costumbristas. Su colección actual incluye reproducciones de imágenes icónicas como "El almuerzo sobre un rascacielos", el skyline de Sídney o el mercado flotante de Bangkok, todas ellas creadas exclusivamente con las formas geométricas básicas disponibles en Excel: rectángulos, círculos y polígonos.

Un proceso artístico minucioso basado en la paciencia

El método de trabajo de Jesús Villanueva destaca por su meticulosidad y precisión. Partiendo de fotografías de referencia, toma medidas y proporciones exactas para luego reproducirlas figura por figura en Excel. "Todo es cuestión de paciencia, solo de paciencia, incluso en trabajos que pueden llevar hasta tres meses, como el de la Catedral de Siena", explica el artista.

Lo más sorprendente de su técnica es que no utiliza imágenes importadas ni recursos externos. Cada elemento de sus obras está creado exclusivamente con las herramientas nativas de Excel. Cuando necesita representar formas complejas que no existen como figuras predefinidas —como los arcos árabes de la Mezquita de Córdoba— las construye combinando y modificando formas más simples. Para personajes pequeños que requieren un nivel de detalle imposible de lograr directamente, los dibuja a mayor escala, los convierte en imágenes y luego los reduce para integrarlos en la composición final.

Villanueva ha dominado la sección "Insertar formas" de Excel como pocos: selecciona una figura, calcula su proporción respecto a la imagen de referencia, la adapta, colorea y combina con otras para crear composiciones complejas. Su evolución técnica ha sido completamente autodidacta: "Nunca encontré un tutorial que explicara cómo hacerlo. Ha sido prueba tras prueba, dibujo tras dibujo", reconoce.

Málaga como inspiración principal del artista digital

La ciudad andaluza donde reside no es solo su hogar, sino también una inagotable fuente de inspiración artística. A lo largo de los años, Jesús ha desarrollado una extensa colección dedicada exclusivamente a los rincones, la historia y las escenas cotidianas de Málaga, capturando tanto panorámicas urbanas como momentos que reflejan la vida de la ciudad en diferentes épocas.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran representaciones detalladas de monumentos emblemáticos como la Catedral de Málaga, La Farola o la Puerta del Cristo. También ha recreado escenas tradicionales andaluzas como "Sacando el copo", "Espetos en la Playa", "La Levantá de Barbate" o "Caminando al Rocío". Cada una de estas obras está construida con la misma técnica: figura a figura, celda a celda en Excel, entrelazando memoria, identidad y una mirada personal sobre su entorno.

La transformación creativa de las herramientas digitales

El caso de Jesús Villanueva ilustra perfectamente cómo las herramientas tecnológicas pueden trascender sus usos convencionales cuando se combinan con creatividad y pasión. Microsoft 365, diseñado primordialmente como suite de productividad, se convierte en sus manos en un instrumento para la expresión artística.

Esta reinvención de Excel como plataforma creativa demuestra que las fronteras entre tecnología y arte son cada vez más difusas. La misma aplicación que millones de personas utilizan diariamente para cálculos y gestión de datos se transforma, gracias a la visión de Villanueva, en un lienzo digital capaz de producir obras de asombrosa complejidad visual.

¿Cómo se crean imágenes artísticas con Excel?

El proceso que sigue Jesús Villanueva para crear sus obras en Excel combina técnica, paciencia y una comprensión profunda de las posibilidades de la aplicación. Primero selecciona una imagen de referencia, que puede ser una fotografía o una ilustración. Luego, utilizando la pestaña "Insertar formas" del programa, va construyendo cada elemento de la imagen.

Para representar estructuras complejas, descompone la imagen en formas geométricas básicas que luego combina y superpone. El color se aplica mediante las opciones de relleno y borde de las formas, aprovechando los degradados y efectos de sombra para crear profundidad. En algunos casos, cuando necesita formas muy específicas, utiliza la herramienta de "Editar puntos" para modificar los polígonos existentes.

Los archivos resultantes son auténticos documentos de Excel que pueden abrirse y editarse como cualquier hoja de cálculo, aunque su contenido sea una obra de arte en lugar de datos numéricos. Esta técnica representa una intersección fascinante entre habilidades técnicas y sensibilidad artística.

¿Qué otras aplicaciones convencionales se utilizan para crear arte digital?

Aunque el caso de Excel resulta particularmente sorprendente, existen otros ejemplos de aplicaciones no diseñadas inicialmente para fines artísticos que han sido adoptadas por creadores. Microsoft PowerPoint, por ejemplo, ha sido utilizado por algunos artistas para crear ilustraciones vectoriales aprovechando sus herramientas de formas y edición. Google Sheets también cuenta con aficionados que exploran sus posibilidades artísticas de manera similar a Excel.

En el ámbito del pixel art, aplicaciones tan básicas como el Bloc de notas de Windows han servido para crear imágenes mediante caracteres ASCII, mientras que programas de procesamiento de texto como Word han sido empleados para componer obras visuales utilizando sus funciones de formato y posicionamiento de texto.