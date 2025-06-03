Tàrrega sensibiliza contra el tabaquismo

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Coincidiendo con el Día Mundial sin Tabaco, que se conmemoró el sábado, y la XXVI Semana Sin Humo, del 25 al 31 de mayo, el CAP de Tàrrega salió ayer a la calle aprovechando el mercado semanal para concienciar a la ciudadanía de los peligros del tabaco. En una parada informativa, profesionales del centro sanitario ofrecieron consejos y recomendaciones para dejar de fumar a los interesados, así como ayuda a través del CAP.

La ciudadanía también podía conocer in situ el estado del aire de sus pulmones. Miriam Duch y Carme Juni, enfermeras del CAP, explicaron que “hemos realizado cooximetrías, una prueba sencilla que permite medir la cantidad de monóxido de carbono (CO) en el aire espirado y que está relacionada con el hábito tabáquico”.

Algunas de las personas atendidas manifestaron su voluntad de dejar de fumar. Las profesionales sanitarias les tomaron los datos y desde la administración del CAP les llamarán en los próximos días para concertar una cita con una de las enfermeras de referencia para una visita antitabaco.