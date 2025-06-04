El mural por el joven de Balàfia ya toma forma

El artista Oriol Arumí inició el lunes, con lluvia incluida, los primeros trabajos para pintar el mural de homenaje a Jorge Delgado Ruiz, un joven de Balàfia que falleció el 14 de junio del año pasado a los 21 años en un accidente laboral. Se trata de una iniciativa de la familia y amigos del joven y el mural se sitúa la pared de un edificio de la avenida Marimunt, 66.

L’artista Oriol Arumí, ahir al mural que està pintant amb la imatge de Jorge Delgado a Balàfia. - JORDI ECHEVARRIA

Es una obra de embergadura, ya que ocupa seis pisos de alto por dos de base. La imagen reproducirá una fotografía de Jorge con su perro Tayson. La previsión es que se pueda inaugurar el próximo 14 de junio, cuando se cumpla un año de la muerte del joven. Como explicó su madre a SEGRE, el mural quiere generar “conciencia sobre la importancia del arte como una forma de expresión y de reflexión” y, además, crear un espacio de “memoria y recuerdo”.