La Fira de l’Ou de Sant Guim entregará sus Ous de Plata a Helena Garcia Melero

Sant Guim de Freixenet ya tiene todo listo para celebrar este fin de semana la 28ª edición de la Fira de l’Ou, el certamen gastronómico que pone en valor los productos de proximidad con el huevo como protagonista. Representantes del ayuntamiento y la Diputación presentaron ayer en Lleida el programa de actividades, que dará inicio el sábado con un almuerzo popular. Hasta el domingo, día central, está previsto que Sant Guim reciba a cerca de 4.000 visitantes. Como novedad, la organización ha apostado por sesiones de maridaje de productos locales con la colaboración de bodegas del entorno, que tendrán lugar el sábado en el Moll de l’Estació a precio de 3 € la sesión (tíquets en el ayuntamiento). Además, el centro del pueblo acogerá el domingo una veintena de paradas de artesanía y alimentación. Paralelamente, los Ous de Plata reconocerán la trayectoria de la periodista de 3Cat Helena García Melero, y también se homenajeará a Primitiu Mata, vecino de Sant Guim de 93 años y colaborador en iniciativas locales. La clausura de la feria correrá a cargo del presidente del Parlament, Josep Rull, que tiene raíces familiares en Montoliu de Segarra. Como es tradición, el evento finalizará rompiendo un huevo de chocolate gigante.