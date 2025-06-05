El Parlament homenajea a Lluís Virgili

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

“Creo que la catalanidad es un hecho de cultura y en ella debemos apoyar todo el proceso de enriquecimiento de nuestro pueblo para que reencuentre el orgullo de ser catalán”. Recordando estas palabras del director musical, pedagogo y político leridano Lluís Virgili i Farrà (Manresa, 1925 - Lleida, 2017), se conmemoró ayer en el Parlament de Catalunya el centenario de su nacimiento. El diputado leridano de Junts Jordi Fàbrega pronunció una glosa que repasó la trayectoria vital y profesional de Virgili, quien también ocupó un escaño de Convergència i Unió (CiU), por la circunscripción leridana, del 1980 al 1984 –en la primera legislatura postfranquista–. Se trata de uno de los actos del Any Lluís Virgili i Farrà, una efeméride impulsada por las principales entidades culturales de Lleida y las tres instituciones –Paeria, Diputación y Generalitat–.

Durante su discurso, Fàbrega aseguró que Virgili fue “uno de los grandes referentes de la cultura y el canto coral en nuestro país”, hecho que hizo conservar “la llama de la catalanidad en Lleida en tiempos muy difíciles”. Asimismo, el actual diputado resaltó el paso de Virgili por la Escolania de Montserrat, a donde llegó en 1934, y “recibió una formación musical sólida que marcó su futuro profesional. Su pasión por el canto coral y la dirección comenzó a gestarse allí”, destacó Fàbrega. Asimismo, ejerció como director del Orfeó Lleidatà –siguiendo los pasos de su padre– durante 38 años, hasta 1991. “Fue una de las grandes figuras de la renovación del canto coral catalán, con especial dedicación a la música de autor”, subrayó. Durante su etapa como diputado, formó parte de la comisión consultiva del Servei de Música de la Generalitat para defender los intereses de la música y la cultura en el contexto político del momento. El acto de homenaje concluyó con un sentido aplauso en el hemiciclo y un minuto de silencio. Posteriormente, el president del Parlament, Josep Rull, recibió a los familiares de Virgili y a las entidades organizadoras del centenario. También estaba prevista la recepción por parte el president de la Generalitat, Salvador Illa.

Un año con 15 actividades

El Any Lluís Virgili i Farrà ha programado una quincena de actividades a lo largo de este año centradas en la recuperación histórica, la divulgación y la participación ciudadana. El programa arrancó en febrero, con la presentación del libro Orfeó Lleidatà. Més de 160 anys de compromís (1861-2024). Entre los próximos actos, destaca un concierto de World Youth Choir el 25 de julio en el Auditori Enric Granados, y la presentación de un libro infantil dedicado a Virgili el 16 de septiembre.