Recreación histórica de la Guerra Civil mañana en Sant Joan de Vilamur

El Tossal de Sant Joan de Vilamur, en el municipio de Soriguera, será mañana escenario de una recreación histórica de la Guerra Civil española. La actividad es gratuita y de libre asistencia. Está previsto que la jornada comience a las 10.00 horas, a unos 500 metros al sud-este de la localida de Vilamur (siguiendo la N-260 dirección La Seu d’Urgell), y se prolongará hasta las 14.00 horas. En concreto, en ese punto geográfico se alza el Turó de Sant Joan, una pequeña elevación donde el año 1938 el ejército franquista construyó un conjunto defensivo formado por un total de nueve búnkeres, seis parapetos, dos pozos de tirador y un polvorín. Todos estos elementos estaban enlazados por una red de trincheras.

En los últimos años, el ayuntamiento de Soriguera se ha documentado al respecto y ha intervenido arqueológicamente en el terreno con el objetivo de recuperarlo y consolidar buena parte de las trincheras y algunos de los elementos arquitectónicos que lo forman.

El consistorio asegura que la recreación de mañana pretende ser una “aproximación lo más fidedigna posible a las principales unidades que permanecieron en el frente del Pallars, tanto republicanas como franquistas, y en la vida en las trincheras”.