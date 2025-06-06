Sánchez responde a los presidentes del PP que tiene intención de agotar la legislatura hasta el 2027

Publicado por acn Creado: Actualizado:

"El gobierno español tiene intención de respetar los tiempos de la democracia y celebrar las elecciones generales el año 2027, que es cuando tocan". Es la respuesta que el presidente español, Pedro Sánchez, ha dado a los presidentes autonómicos del PP que, uno detrás del otro, han aprovechado la Conferencia de Presidentes de Barcelona para pedirle que convoque elecciones anticipadas, en la línea de la estrategia de la dirección de su partido. Los populares lo han emplazado a disolver las Cortes ante la situación política "crítica y convulsa" de España, en palabras del presidente andaluz, Juanma Moreno, "para poner punto final a la situación que vive España", según el presidente gallego Alfonso Rueda.