Un vermú leridano, premiado como lo mejor del mundo en categoría de semiseco

El Vermut Blanc 2025 de la marca Marnuthem ha sido galardonado por los World Vermouth Awards 2025 en categoría semiseco, mientras que Marnuthem Rosado 2025 ha sido reconocido con una Medalla de Oro en la categoría semidulce.

Así lo ha hecho público esta semana la organización World Drinks Awards, que premia por tercera vez consecutiva al elaborador de Bell-lloc d’Urgell. La marca lo anunció ayer en la presentación de los nuevos ensamblajes de los vermuts Marnuthem Blanc y Rosado 2025 en el marco de la campaña Gust de Lleida de la Diputación.

Presentació dels nous vermuts al pati de l’IEI. - GERARD HOYAS

Por su parte, Marc Cuenca y Núria Sánchez, propietarios de Marnuthem, destacaron la apuesta por el vino de denominación de origen como es el caso de los vinos de macabeo de la bodega de Sanui de Lleida y de garnacha negra de Carviresa de Tàrrega, ambas de la DO Costers del Segre.