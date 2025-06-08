La Festa del Pou Bo de Torregrossa cumple tres lustros

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Torregrossa se viste de fiesta este fin de semana para acoger la decimoquinta edición de la Festa del Pou Bo, una celebración que combina la cultura popular con la reivindicación de oficios tradicionales y el disfrute gastronómico. La celebración se inició ayer con la apertura de la feria de artesanía, dedicada a los productos de proximidad y entidades locales, ubicada en el paseo de los jardines. A las siete de la tarde, los más jóvenes del municipio llevaron a cabo una exhibición de danzas tradicionales, bajo la dirección del grupo Tour-Mix Teatre. Para rematar la jornada, hubo una cena popular en el mismo espacio.

El domingo por la mañana, el ambiente festivo recorrerá el centro del pueblo con una cercavila encabezada por el grupo de grallers Els Descordats. La leyenda que da nombre a la fiesta será escenificada por Tour-Mix Teatre en forma de teatro de calle, haciendo partícipe a toda la comunidad en una celebración que mezcla historia y diversión.

Esta es la primera edición que el consistorio toma las riendas de esta fiesta tras la disolución de la asociación Amics del Pou Bo, que había sido responsable de la organización durante años. El origen se remonta a la iniciativa de dos vecinas, Ramona Ibáñez y Lluïsa Puig, quienes decidieron promover esta actividad cultural. Su impulso fue clave para dar forma a una fiesta que, año tras año, fue ganando en participación y en relevancia, hasta convertirse en un evento esperado tanto por residentes como por visitantes. Por este motivo, el consistorio reconoce durante esta edición la labor de estas dos impulsoras, así como a Roser Teixidó, la primera presidenta de la desaparecida entidad Amics del Pou Bo.

Una exposición con carteles y fotografías de ediciones anteriores, que se podrá visitar hasta el 13 de junio, complementa la celebración.