Arrels atiende a 1.357 personas sin hogar en Lleida durante el 2024

Arrels Sant Ignasi atendió a un total de 1.357 personas en situación de sin hogar, 230 de las cuales dormían al raso, durante el 2024. Esta cifra supone un aumento con respecto a años anteriores, ya que el 2023 fueron 160, por lo cual se confirma la tendencia al alza de la exclusión social en la ciudad. La entidad, que ha celebrado sus 30 años de historia, ha hecho pública la memoria de actividades del año pasado donde también destaca la puesta en marcha del proyecto de trabajo de calle con el acompañamiento de 22 personas que viven en la calle para establecer vínculos y evaluar sus necesidades. Así, Arrels se acerca a la realidad más vulnerada del sinhogarismo.

La cifra total de personas beneficiadas por la actividad de Arrels ha sido de 4.881. De estas, un 32% son mujeres. Asimismo, se han atendido 3999 personas migrantes a alfabetización, 323 con problemas de adiciones en activo, 19 con privación de libertad, 5 familias hospitalarias, y 138 niños en riesgo.

Otro aspecto destacado a la memoria es la implicación creciente del tejido empresarial y ciudadano de Lleida. Con motivo del 30.º aniversario, 22 empresas han empezado a colaborar con Arrels Sant Ignasi, hecho que ha supuesto un impulso en donaciones y alianzas para la transformación social.

Las actividades del 30.º aniversario han combinado reconocimiento institucional, artes comunidad y denuncia social. El acto central tuvo lugar el 7 de marzo en el Auditori Municipal e incluyó una mesa redonda sobre el sinhogarismo. También se inauguró la exposición ‘Som tres: la lluna, jo i l'ombra que em segueix’ de Núria Roselló y Alfonso Castro, con fotografías analógicas e historias personales para visibilizar las diversas caras del sinhogarismo. Otras acciones conmemorativas han sido el 2.º Encuentro Comunitario con las personas acompañadas en torno a una paella popular y la tradicional comida solidaria de Navidad, organizada conjuntamente con entidades y colectivos de la ciudad.