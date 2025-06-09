Sílvia Caballol, escritora y esposa de Xavier Novell, protagonista del pregón de Golmés

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Festa Major de Golmés sigue su curso festivo con uno de los momentos más esperados por los vecinos de esta localidad leridana. Esta tarde, a las 19:00 horas, Sílvia Caballol, reconocida escritora y esposa del exobispo de Solsona Xavier Novell, será la encargada de pronunciar el pregón oficial de las fiestas, un acto que tradicionalmente marca el punto álgido de las celebraciones en este municipio catalán.

La jornada festiva comenzará unos minutos antes, concretamente a las 18:50 horas, con el tradicional repique de campanas que anunciará el inicio del acto institucional. Tras la intervención de Caballol, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo familiar a cargo del grupo T-improviso, que pondrá la nota lúdica y distendida a la velada. La programación de la Festa Major de Golmés continuará mañana con otro de los momentos más emblemáticos de la celebración: el nombramiento de 'pubilles i hereus', una tradición arraigada en muchas localidades catalanas, que contará con la participación de la cobla Montgrins y la charanga Tal com sona. La jornada se completará con el Concert de Festa Major, previsto para las 18:00 horas, que pondrá el colofón a estas celebraciones.

La elección de Sílvia Caballol como pregonera no ha pasado desapercibida para muchos. Escritora de profesión, Caballol saltó al primer plano mediático tras conocerse su relación con Xavier Novell, quien en 2021 renunció a su cargo como obispo de Solsona, diócesis que incluye varias poblaciones de la provincia de Lleida, entre ellas Golmés. La noticia causó un considerable revuelo en los medios de comunicación nacionales e internacionales, dado que Novell, de 52 años en aquel momento, era el obispo más joven de España.

Caballol, psicóloga de formación, es autora de varias novelas que exploran temas como la psicología, las relaciones humanas y la espiritualidad. Su designación como pregonera supone un reconocimiento a su trayectoria literaria, así como un guiño a su vinculación con la comarca a través de su relación personal con el exobispo.