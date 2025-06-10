Forbes incluye a nueve mujeres de Lleida entre las 100 catalanas más influyentes

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La revista Forbes ha presentado por primera vez su lista de las 100 mujeres más influyentes de Cataluña, un reconocimiento que incluye a ocho profesionales originarias de Ponent, o con raíces en las comarcas de Lleida y la Franja, que destacan por su liderazgo en diversos sectores como el cine, el periodismo, la empresa y la política. Este ranking, seleccionado por un comité de expertos y consultores liderado por el presidente y editor de Forbes, Andrés Rodríguez, y la presidenta del consejo asesor de Forbes Women, Gloria Lomana, busca visibilizar el talento femenino catalán en múltiples ámbitos.

Entre las profesionales leridanas reconocidas en el ámbito empresarial destaca Ana Vallés, originaria de Binéfar, quien preside el grupo Sorigué; Blanca Sorigué, nacida en La Pobla de Segur, actual directora del Consorci de la Zona Franca de Barcelona; y Roser Roca Tohà, de Tremp, quien ocupa el cargo de directora general y CEO de Airbus GeoTech. La cineasta Carla Simón, barcelonesa con raíces en Ponent y directora de la aclamada película "Alcarràs" —ganadora del Oso de Oro en la Berlinale de 2022—, también figura en esta prestigiosa selección junto a Elena de Carandini Raventós, CEO del Castell de Raymat. Completan la representación leridana Antònia Folguera, comisaria de Sónar +D y creadora de contenido digital; Arantxa Calvera, directora de la Agència Catalana de Turisme; y la periodista y escritora de Vinaixa Joana Bonet.

La novena es Carmina Ganyet, de Tàrrega, directora general corporativa de Inmobiliaria Colonial, consejera independiente de Repsol y de Fluidra, y miembro de la Junta Directiva del Círculo de Economía.

Las empresarias leridanas que triunfan en Cataluña

El mundo empresarial cuenta con una fuerte presencia de mujeres leridanas en el ranking de Forbes. Ana Vallés ha convertido al grupo Sorigué en un referente de la construcción y los servicios en España, con más de 4.300 empleados y una facturación que supera los 460 millones de euros. Su gestión ha sido fundamental para la expansión nacional e internacional de la compañía.

Por su parte, Blanca Sorigué se ha convertido en una de las ejecutivas más influyentes del sector logístico catalán al frente del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, entidad que gestiona uno de los principales polos industriales y económicos de la región mediterránea. Bajo su dirección, la institución ha impulsado iniciativas innovadoras como el DFactory Barcelona, un hub de industria 4.0.

El perfil de Roser Roca Tohà destaca especialmente en un sector tradicionalmente masculinizado como es el aeroespacial. Como CEO de Airbus GeoTech, lidera la división de la multinacional dedicada a tecnologías geoespaciales, demostrando la capacidad de las profesionales leridanas para destacar en entornos de alta tecnología.

Carla Simón: el talento cinematográfico con raíces en Lleida

La inclusión de la directora Carla Simón en esta lista subraya la proyección internacional del talento cultural leridano. Aunque nacida en Barcelona, sus raíces familiares y su conexión con el territorio quedaron patentes en Alcarràs, película que retrata la vida de una familia de agricultores en la localidad leridana homónima y que le valió el máximo galardón en el Festival de Cine de Berlín.

Alcarràs no solo ha situado al cine catalán en el panorama internacional, sino que ha puesto el foco en las realidades rurales de las comarcas leridanas, mostrando sus paisajes, tradiciones y problemáticas actuales como la crisis del sector agrícola. Simón ha conseguido combinar el reconocimiento de la crítica con una notable conexión con el público.

Otras figuras destacadas del panorama catalán

El ranking de Forbes abarca representantes de todos los sectores relevantes de la sociedad catalana. En el ámbito empresarial, junto a las leridanas ya mencionadas, aparecen nombres como Rosa Tous, vicepresidenta de la conocida marca de joyería, y Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, una de las ejecutivas españolas con mayor proyección internacional.

La política catalana también tiene su espacio con figuras como Núria Parlon, actual consellera de Interior y Seguridad Pública. El periodismo está representado por profesionales de la talla de Àngels Barceló, Helena Garcia Melero y Esther Vera, referentes en sus respectivos medios de comunicación.

El listado reconoce igualmente a instituciones fundamentales a través de sus líderes como Esther Giménez-Salinas, Síndica de Greuges; Mercè Caso, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; y Magda Campins, jefa de Epidemiología del Hospital Vall d'Hebron, cuya labor durante la pandemia resultó crucial.

Cultura, gastronomía y deporte femenino catalán

La gastronomía catalana, reconocida internacionalmente, cuenta con figuras como las chefs Carme Ruscalleda y Ada Parellada. El ámbito cultural muestra su diversidad con la inclusión de la actriz Emma Vilarasau, la ilustradora Pilarín Bayés, la humorista Sílvia Abril, y artistas musicales de proyección global como Aitana o Rosalía.

El deporte femenino, que vive un momento de especial reconocimiento en Cataluña, está representado por las futbolistas del FC Barcelona Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, flamante Balón de Oro, así como por la tenista Paula Badosa, que ha conseguido posicionarse entre las mejores del circuito internacional.

¿Qué representa la lista Forbes de mujeres influyentes?

La publicación de este ranking por parte de Forbes supone un reconocimiento al papel fundamental que desempeñan las mujeres en el desarrollo económico, social y cultural de Cataluña. La diversidad de sectores y perfiles incluidos refleja la creciente presencia femenina en ámbitos de liderazgo tradicionalmente dominados por hombres.

Las seleccionadas serán homenajeadas en una gala especial que se celebrará en el emblemático Gran Teatre del Liceu de Barcelona, un evento que pretende visibilizar las contribuciones de estas profesionales y servir de inspiración para las nuevas generaciones de mujeres catalanas.