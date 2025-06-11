Buscan familias para acoger a niños y niñas saharauis este verano en Ponent

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Sàhara Ponent busca a tres familias para completar los hogares leridanos que este verano acogerán a niños y niñas procedentes de los campos de saharauis situados en Argelia. Este año, en el marco del programa Vacances en Pau, gestionado por la entidad, está prevista la llegada de 14 menores que pasarán los meses de julio y agosto en Lleida ciudad y otros municipios del llano. El proyecto cuenta con el apoyo económico de la Paeria, la diputación de Lleida y el Fons Català de Cooperació, y con la colaboración de la Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí, entre otras entidades.

Además de conocer otras culturas, los pequeños pueden recibir atención médica general y, si lo necesitan, especializada. Durante su estancia en Ponent, estos niños viven como un miembro más de las familias de acogida, participando en actos sociales e institucionales, familiarizándose con nuevas costumbres y pudiendo disfrutar de una alimentación sania y equilibrada. De momento, todavía hay tres niños que están pendientes de asignar a una familia en el Segrià.