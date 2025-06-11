Inclusión a través de la creatividad

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Fundació Aspros ha liderado a lo largo de este curso dos iniciativas inclusivas para fomentar la lectura y la creatividad, en las que han participado más de 500 niños y niñas de Lleida. Se han llevado a cabo en el marco del proyecto Biblioteca del centro ocupacional Ciutat Campus de la entidad, situado en el barrio de Cappont, y cuyo objetivo se ha basado en empoderar a las personas con discapacidad intelectual y promover su habilidad comunicativa, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo.

Una de estas iniciativas ha sido el teatro leído, a través del cual los participantes acuden a las escuelas de Educación Infantil y Primaria de Lleida para representar obras como el Patufet, el Rovelló y, este año, los Músics de Bremen. Además, también se ha llevado a cabo un cuentacuentos, que nace con la voluntad de abrir la Biblioteca del centro al barrio de Cappont y ofrecer experiencias culturales e inclusivas.

Desde la entidad destacaron que el proyecto ha tenido “muy buena repercusión” en las escuelas y las actividades “son muy esperadas” por alumnos y docentes, quienes valoran el contacto directo con la experiencia teatral y la interacción emocional con los intérpretes.

Así, más de 500 alumnos han participado en estos proyectos procedentes de escuelas de Cappont, como Frederic Godàs o Camps Elisis y de otros centros educativos como la Creu de Torrefarrera, Sant Jordi, La Mitjana o Pardinyes. “Actividades como estas promueven entre los niños y niñas valores como el respeto, la empatía y la diversidad y permiten establecer nuevos vínculos”, destacaron desde la entidad. Además, la Fundació Aspros señaló que sigue reforzando su apuesta por “construir una sociedad más inclusiva, creativa y participativa”.

Sobre estas iniciativas, desde la entidad también aseguraron que fomentan el empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual, ya que son ellas quienes participan activamente en la elección de los textos, la creación de los diálogos y también en el montaje, la escenografía y las actuaciones. “Es un trabajo colectivo que estimula la lectura, la expresión oral y corporal, la memoria y la superación de la vergüenza, reforzando también la autoestima y los vínculos entre los participantes”, remarcaron. En total, han participado más de 20 personas con discapacidad intelectual, así como profesionales que trabajan en el centro.