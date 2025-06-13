A la espera por discapacidad

Más de 38.300 leridanos con certificado- Los leridanos que tienen reconocido algún tipo de discapacidad han aumentado un 7,6% en dos años. En 2024 eran 38.373, de los que más de un 60% (23.203) tienen reconocido un grado de entre el 33% y un 64% de y más de la mitad (19.393) tienen una discapacidad física. En la foto, Día de la Discapacidad en Lleida el pasado diciembre. - SEGRE

Las personas en lista de espera para el reconocimiento de su discapacidad en las comarcas leridanas ha aumentado un 6% en el último año. Según los datos aportados por la conselleria de Derechos Sociales e Inclusión a este diario, a fecha de abril de 2025 había 7.552 leridanos pendientes de valoración para obtener este certificado frente a los 7.132 de hace un año. Este documento facilita el acceso a prestaciones económicas, acciones asistenciales y cualquier otro beneficio o medida de apoyo para compensar la situación de vulnerabilidad derivada de la discapacidad. Según la conselleria, el tiempo de espera desde que una solicitud entra en el sistema hasta la resolución de la discapacidad puede estar entre los 7 meses y el año y medio en función del territorio. Sin embargo, este diario tiene conocimiento de al menos un caso en el que el usuario solicitó la revisión en noviembre de 2023 y no tiene cita hasta noviembre de este año. Es decir, dos años de espera.

Desde la conselleria señalan a SEGRE que, “conscientes de que el tiempo de espera es muy elevado, estamos poniendo todos los esfuerzos para reducirlos”. Al respecto, aseguran que una de las primeras medidas impulsadas por el Govern ha sido implementar, desde finales de 2024, un paquete de medidas que han conseguido reducir el tiempo de espera de la dependencia y de la discapacidad.

Entre las medidas impulsadas, la conselleria recuerda la introducción del triaje previo en las valoraciones, que permitirá clasificar las solicitudes de manera preliminar y agilizarlas en determinados casos. De esta forma, se evitarán visitas presenciales cuando no sean necesarias y se ampliará el tipo de profesionales que puedan hacerlas, como los terapeutas ocupacionales. Asimismo, el plan incluye el aumento de las tarifas de valoración de discapacidad, la equiparación salarial de los profesionales de los Centros de Atención a las personas con Discapacidad (CAD) con los homólogos de Salud, y un nuevo decreto que permita agilizar los procesos tanto en dependencia como en discapacidad.

Además, el pasado 8 de mayo se publicó una oferta de trabajo para nuevas incorporaciones de profesionales para poder reducir la lista de espera. Concretamente, 14 terapeutas ocupaciones para hacer valoraciones y un programa temporal que permita reforzar los equipos y garantizar la implementación de las medidas. Aquí se prevé la incorporación de 33 profesionales.

Otros 4.333, a la cola para acceder la Dependencia

En el mes de abril había un total de 4.333 leridanos que estaban a la espera del sistema de Dependencia. De estos, 1.219 ya tenían la valoración de grado y aguardaban el PIA, el programa individual de atención que establece los servicios y/o la prestación económica que corresponde a cada beneficiario. En estos casos, el tiempo medio de resolución en Lleida es de 66 días, la más baja de Catalunya, que tiene una espera media de 110 días. Solo en abril, los Servicios Sociales resolvieron 662 expedientes en las comarcas leridanas. A estos se deben añadir los leridanos que esperan ser evaluados para saber si pueden acceder al sistema de Dependencia. A finales de abril, había un total de 3.114 valoraciones pendientes por parte de los Servicios de Valoración de la Dependencia (Sevad). En los de Lleida tenían pendientes 2.594 valoraciones; en los del Alt Pirineu, 513; y en Aran, siete. No hay cifras actualizadas de beneficiarios de Dependencia en las comarcas leridanas desde el primer trimestre de 2024. En el conjunto de Catalunya, más de la mitad de los beneficiarios de estas prestaciones superan los 80 años.