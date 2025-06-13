Adolescentes enganchados: un 78% se declaran adictos a dispositivos electrónicos

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El 78% de los adolescentes españoles reconoce tener un "enganche" medio-alto a los dispositivos electrónicos, mientras que uno de cada tres estudiantes varones admite visitar páginas de pornografía con frecuencia, en contraste con solo el 3% de las alumnas. Estos datos alarmantes forman parte de los resultados del Observatorio de la Adolescencia 2025, una encuesta realizada por Aldeas Infantiles SOS a 2.021 estudiantes de Secundaria y Bachillerato de todas las comunidades autónomas españolas.

La investigación, enmarcada dentro del Programa de Educación en Valores 'Párate a pensar' que la organización lleva desarrollando desde hace más de dos décadas, fue presentada ayer durante la VII Jornada Nacional de Jóvenes celebrada en Madrid. Al encuentro asistieron representantes de los diferentes centros educativos que han participado en el programa, convirtiéndose en un espacio de reflexión sobre el impacto de la tecnología en la vida de los más jóvenes.

El estudio no solo identifica patrones de consumo digital entre los adolescentes, sino que también profundiza en las consecuencias que este uso intensivo tiene en su bienestar. Según los datos recabados, el 58% de los encuestados confirma que pasar muchas horas conectados les distrae de otras actividades, un 22% afirma sufrir irritación ocular como consecuencia directa y un 14% reconoce experimentar nerviosismo o irritabilidad asociados al uso de dispositivos.

Efectos de la desconexión digital en los adolescentes

Una de las cuestiones más reveladoras del estudio hace referencia a las sensaciones que experimentan los adolescentes cuando se ven privados de sus dispositivos móviles durante varios días. El 45% manifiesta sentir aburrimiento, mientras que un 16% describe una sensación de aislamiento social. Además, un significativo 25% se siente desinformado sin acceso a estos dispositivos, lo que evidencia la dependencia informativa que han desarrollado respecto a la tecnología.

Este año, la encuesta presenta una novedad metodológica importante al ofrecer resultados desglosados por sexo, identidad de género, curso académico y comunidad autónoma. Esta segmentación ha permitido identificar patrones específicos, como que el 36% del alumnado encuestado se acuesta después de las 2 de la madrugada, con cifras especialmente preocupantes en comunidades como La Rioja, Extremadura y Murcia, donde este porcentaje se dispara hasta el 63%.

Otro aspecto analizado ha sido el uso del tiempo durante los períodos vacacionales. Aunque la mayoría de los adolescentes afirma aprovechar estos momentos para relajarse, intensificar las relaciones sociales presenciales o mejorar la convivencia familiar, existe un 16% que reconoce aumentar considerablemente su tiempo de exposición a pantallas durante las vacaciones.

Hábitos de consumo digital y riesgos asociados

En cuanto a los contenidos más frecuentados por los adolescentes españoles, el estudio revela que el 73% utiliza aplicaciones de compras online, seguidas en popularidad por plataformas de música en streaming y servicios de series y películas. Estos datos reflejan cómo el consumo digital de los adolescentes se ha diversificado más allá del entretenimiento tradicional para incorporar activamente el comercio electrónico.

El informe también aborda cuestiones relativas a la seguridad en entornos digitales. Los resultados muestran que el 34% del alumnado mantiene conversaciones con desconocidos mientras participa en sesiones de videojuegos, una práctica que puede conllevar riesgos significativos. Asimismo, se ha detectado que las chicas y las personas con identidad no binaria experimentan un mayor malestar psicológico relacionado con su exposición en redes sociales.

Un dato particularmente preocupante es que uno de cada dos estudiantes encuestados ha sido testigo de alguna forma de ciberacoso. Sin embargo, el estudio destaca que son muy pocos los que informan de estas situaciones a personas adultas, lo que sugiere la existencia de barreras importantes para la comunicación intergeneracional sobre estos problemas.

Aldeas Infantiles SOS: Fomentando la reflexión entre adolescentes

Con el objetivo de profundizar en estas conclusiones y promover el derecho de participación de los adolescentes en la sociedad, Aldeas Infantiles SOS organizó la VII Jornada "Los jóvenes nos paramos a pensar". En este encuentro celebrado en Madrid, se reunió a estudiantes de Secundaria y Bachillerato procedentes de todas las comunidades autónomas que habían participado previamente en la encuesta.

Durante la jornada, además de analizar detalladamente los resultados del estudio, los participantes tuvieron la oportunidad de debatir sobre el uso responsable de las tecnologías digitales y las pantallas, así como sobre los efectos que estas tienen tanto en su desarrollo personal como en sus relaciones sociales.

"¿Nos queremos y nos cuidamos lo suficiente con el uso de pantallas?", "¿somos responsables con los demás cuando usamos la tecnología?" y "¿estamos construyendo el mundo que queremos?" fueron algunas de las preguntas fundamentales sobre las que Aldeas Infantiles SOS invitó a reflexionar a los adolescentes durante el encuentro, fomentando así un pensamiento crítico sobre su relación con el entorno digital.

¿Cómo afecta la adicción tecnológica al rendimiento académico?

Uno de los aspectos que más preocupa a educadores y familias es el impacto que el uso intensivo de dispositivos electrónicos puede tener en el rendimiento académico. Aunque el estudio no profundiza específicamente en correlaciones directas, el hecho de que un 58% de los adolescentes reconozca distraerse durante muchas horas plantea interrogantes sobre cómo esta conducta puede interferir en sus responsabilidades escolares.

Los expertos en educación señalan que la capacidad de concentración sostenida, fundamental para el aprendizaje profundo, puede verse seriamente comprometida por el hábito de consultar constantemente dispositivos digitales. Este fenómeno, conocido como "atención parcial continua", dificulta la asimilación de conceptos complejos que requieren focalización y tiempo de procesamiento.

Además, los patrones de sueño alterados que revela el estudio -con más de un tercio de estudiantes acostándose después de las 2 de la madrugada- constituyen otro factor determinante que puede afectar negativamente al rendimiento cognitivo durante la jornada escolar.

El papel de las familias en la educación digital

El Observatorio de la Adolescencia 2025 evidencia la necesidad de fortalecer el acompañamiento familiar en el proceso de alfabetización digital de los adolescentes. La baja tasa de comunicación con adultos cuando detectan situaciones problemáticas en entornos digitales sugiere que existe una brecha generacional que dificulta el diálogo sobre estos temas.

Los especialistas en educación digital recomiendan que las familias establezcan espacios de comunicación abierta y no punitiva sobre el uso de la tecnología, donde los adolescentes puedan expresar sus experiencias sin temor a juicios o restricciones automáticas. Asimismo, se aconseja el establecimiento consensuado de límites razonables y el modelado de conductas saludables de consumo digital por parte de los adultos.

En definitiva, el estudio de Aldeas Infantiles SOS dibuja un panorama complejo donde la autonomía digital de los adolescentes convive con evidentes necesidades de acompañamiento y orientación. Estos hallazgos plantean importantes desafíos tanto para el sistema educativo como para las familias españolas, que deberán encontrar el equilibrio entre permitir el desarrollo de competencias digitales y proteger el bienestar integral de los más jóvenes.