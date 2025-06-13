Alertan de un leve repunte del virus de la Covid-19 en Europa y piden reforzar la vacunación en mayores

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha informado este viernes de un leve aumento de la actividad del SARS-CoV-2 en Europa, precisando que el virus causante de la Covid-19 aún circula en niveles bajos, pero que no se descarta un crecimiento de la incidencia en las próximas semanas.

A pesar de este ligero incremento de actividad, las tasas de consultas de Atención Primaria respiratoria se mantienen en los niveles típicos observados durante este período en temporadas anteriores, o incluso por debajo de ellos. Hasta la fecha, no se ha observado un impacto significativo en los indicadores de enfermedad grave, como ingresos hospitalarios, ingresos en unidades de cuidados intensivos o fallecimientos.

El ECDC vigila en la actualidad cinco variantes del SARS-CoV-2 que circulan en países de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE), incluida la NB.1.8.1, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó como "variante en seguimiento" a finales de mayo ante el aumento significativo de su prevalencia mundial en las últimas semanas, sobre todo en la región del Pacífico Occidental.

Sobre esta variante, el organismo europeo ha descartado que represente un riesgo mayor para la salud pública que otras descendientes también de Ómicron, o que las vacunas actuales sean menos eficaces contra la misma. Sin embargo, sí ha reconocido que, después de un invierno con baja circulación del SARS-CoV-2, la inmunidad poblacional podría haber disminuido parcialmente, aumentando su vulnerabilidad, especialmente en adultos mayores y otras personas con mayor riesgo de enfermedad grave.

Al hilo, ha advertido que la cobertura de vacunación contra la Covid-19 en adultos mayores sigue siendo deficiente en varios países de la UE/EEE. Solo un país supera el 80 por ciento de cobertura entre las personas de 80 años o más, y siete superan el 50 por ciento. El ECDC ha reafirmado que las vacunas contra la Covid-19 siguen ofreciendo una protección sólida contra las complicaciones graves.

En este contexto, ha recomendado mantener una vigilancia y notificación continuas y oportunas de los virus respiratorios durante todo el año. En caso de que haya un aumento de casos de Covid, ha recordado que lo prioritario es quedarse en casa si se está enfermo, mantener una buena higiene respiratoria y de manos, y asegurar una ventilación adecuada de los espacios interiores. Además, ha sugerido el uso de mascarillas en espacios públicos para personas con alto riesgo, cuidadores y contactos cercanos.

En esta línea, ha insistido en la importancia de la vacunación, sobre todo entre los grupos de riesgo, incluidos los adultos mayores. Dependiendo del tiempo transcurrido desde la última dosis y de la situación epidemiológica, ha referido que se podría considerar la administración de dosis adicionales de la vacuna contra la Covid-19 fuera de las campañas de vacunación programadas.