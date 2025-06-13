Pedro Guerra presenta 'Parceiros' este domingo en El Cafè del Teatre de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El reconocido cantautor Pedro Guerra actuará este domingo a las 20.00 horas en el Cafè del Teatre de l'Escorxador de Lleida, ubicado en la calle de Roca Labrador, 2 bis. El artista canario presentará su último proyecto musical titulado Parceiros, un trabajo que recoge una selección de canciones en las cuales ha colaborado con numerosas figuras de la música en castellano, entre ellas Enrique Bunbury, Juanes, Ismael Serrano, Andrés Calamaro, El Kanka, Amaral, Juan Luis Guerra, Conchita, Muerdo, Pedro Pastor, Cruz Cafuné y Valeria Castro.

El proyecto Parceiros empezó a gestarse durante la pandemia de la Covid-19, un periodo en que Guerra sintió la necesidad de reencontrarse con sus amigos para cantar y buscar inspiración para crear nuevas composiciones. El nombre de este trabajo proviene del portugués brasileño, donde parceiros hace referencia a la tradición de los compositores brasileños de reunirse de escribir canciones de manera conjunta, un espíritu colaborativo que el artista ha querido trasladar a este álbum.

Un repertorio lleno de colaboraciones destacadas

Durante el concierto en Lleida, Pedro Guerra ofrecerá un extenso repertorio de canciones únicas nacidas de estas colaboraciones. Entre los artistas que han participado en el proyecto también figuran nombres tan destacados como Alfred García, Coque Malla, Rocío Márquez, Rita Payés, Alice Wonder, Andrés Suárez, Javier Ruibal y los veteranos Víctor Manuel y Ana Belén, entre otros.

Este enfoque colaborativo ha permitido a Guerra mostrar una faceta diferente de su arte, alejándose en cierta manera de los circuitos más comerciales y explorando nuevas sonoridades y estilos al lado de estos compañeros de profesión. Les entradas para asistir a este concierto íntimo y especial tienen un precio que oscila entre los 20 y los 25 euros.

La trayectoria de Pedro Guerra

Nacido en Güímar (Tenerife) el año 1966, Pedro Guerra es uno de los cantautores más respetados de la escena musical en castellano. Inició su carrera en las Islas Canarias con el grupo Taller Canario de Canción, pero fue a mediados de los años 90 cuando se trasladó en Madrid y empezó su trayectoria en solitario, consiguiendo gran reconocimiento con álbumes como Golosinas (1995) y Tan cerca de mí (1997).

A lo largo de su carrera, Guerra ha destacado por su capacidad para combinar la poesía con melodías accesibles, abordando tanto temas sociales como personal. Su discografía incluye más de una quincena de álbumes de estudio, consolidándose como una de las voces más personales de la canción de autor en lengua castellana.