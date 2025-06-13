Expertos revelan cuál es la postura más saludable para dormir

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los expertos de la prestigiosa Clínica Mayo han señalado que la postura en la que dormimos tiene un impacto significativo en nuestra salud. El cardiólogo Virend Somers destaca que recostarse sobre el lado izquierdo resulta particularmente beneficioso, ya que reduce la presión sobre órganos vitales y favorece una circulación sanguínea óptima. Esta recomendación cobra especial relevancia durante el embarazo, donde dormir sobre el costado izquierdo no solo beneficia a la madre sino también al bebé en gestación, gracias a la mejora del retorno venoso y la oxigenación fetal.

La cuestión sobre cuál es la posición ideal para descansar suele generar diversas opiniones, pero desde el ámbito médico existe cierto consenso. Los especialistas coinciden en que lo fundamental es conseguir un sueño reparador, aunque la postura lateral se posiciona como la más recomendable para la mayoría de personas. Esta posición ayuda a mantener la columna vertebral correctamente alineada y disminuye considerablemente los problemas respiratorios durante el descanso, como la apnea del sueño o los ronquidos.

Para quienes tienen tendencia a roncar, los médicos de la Clínica Mayo desaconsejan dormir boca arriba, ya que esta posición puede provocar que la lengua y otros tejidos blandos obstruyan parcialmente las vías respiratorias. Del mismo modo, dormir boca abajo tampoco resulta idóneo, puesto que obliga a girar la cabeza hacia un lado durante periodos prolongados, lo que puede derivar en molestias cervicales y dolores de espalda a largo plazo.

Por qué es preferible dormir sobre el lado izquierdo

El doctor Somers ha explicado que, si bien muchos profesionales no establecen diferencias significativas entre dormir sobre el lado derecho o izquierdo, existen circunstancias donde esta distinción cobra importancia. "Durante el embarazo, especialmente en las etapas finales, recomendamos encarecidamente dormir sobre el lado izquierdo", señala el cardiólogo. Esta indicación se fundamenta en aspectos anatómicos y fisiológicos muy concretos.

Al adoptar esta postura durante la gestación, se reduce considerablemente la presión sobre la vena cava inferior, el principal vaso sanguíneo que transporta la sangre desde las extremidades inferiores hacia el corazón. Esta disminución de la presión mejora notablemente la circulación sanguínea general y previene problemas comunes en el embarazo como la hinchazón de piernas y pies o episodios de hipotensión materna que podrían comprometer el bienestar del feto.

Aunque esta recomendación es particularmente relevante para mujeres embarazadas, los beneficios de dormir de costado se extienden a la población general. Esta posición favorece el mantenimiento de la alineación natural de la columna vertebral, lo que previene dolores musculoesqueléticos y mejora la calidad del descanso nocturno.

Posturas desaconsejadas para un descanso saludable

Entre las posiciones menos recomendadas por los especialistas destaca dormir boca abajo. Esta postura ejerce una presión constante sobre el cuello, ya que obliga a mantener la cabeza girada hacia un lado durante horas, lo que puede provocar rigidez y dolor en la zona cervical. Además, esta posición también puede forzar la curvatura natural de la columna lumbar, aumentando el riesgo de molestias en la zona baja de la espalda.

Dormir boca arriba, por otra parte, puede ser problemático para personas con tendencia a los ronquidos o con diagnóstico de apnea del sueño. En esta posición, la mandíbula y la lengua tienden a retroceder ligeramente debido a la acción de la gravedad, estrechando las vías respiratorias y dificultando el paso del aire. No obstante, esta postura puede ser beneficiosa para quienes sufren de reflujo gastroesofágico, siempre y cuando se utilice una almohada adecuada que eleve ligeramente la cabeza.

¿Cómo afecta la postura al descanso en diferentes etapas de la vida?

Las necesidades posturales durante el sueño varían significativamente a lo largo de la vida. En el caso de los bebés, por ejemplo, los pediatras recomiendan que duerman boca arriba para reducir el riesgo de muerte súbita del lactante. Sin embargo, a medida que envejecemos, muchas personas encuentran más cómodo dormir de costado para aliviar la presión sobre las articulaciones.

En la tercera edad, cuando aumentan los problemas articulares como la artrosis, dormir sobre el lado menos afectado por el dolor y utilizar almohadas estratégicamente colocadas puede marcar una diferencia significativa en la calidad del descanso. Los especialistas de la Clínica Mayo sugieren personalizar la postura según las necesidades individuales, atendiendo a condiciones médicas específicas y buscando siempre la posición que garantice un sueño reparador.

La importancia del colchón y la almohada en la postura para dormir

No se puede hablar de posturas saludables para dormir sin mencionar la relevancia del equipamiento adecuado. El colchón debe proporcionar el soporte necesario manteniendo la alineación natural de la columna vertebral, independientemente de la posición adoptada durante el sueño. Los expertos recomiendan renovar el colchón cada 8-10 años para garantizar que siga cumpliendo esta función correctamente.

En cuanto a las almohadas, su elección debe estar en consonancia con la postura habitual de descanso. Para quienes duermen de lado, se aconseja una almohada con suficiente firmeza y altura para mantener la cabeza alineada con la columna. Quienes prefieren dormir boca arriba pueden beneficiarse de almohadas más planas, mientras que dormir boca abajo requeriría una almohada muy fina o incluso prescindir de ella.