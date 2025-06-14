Educación ampliará el próximo curso el veto a los móviles a toda la educación obligatoria

Prohibición total de los móviles desde Infantil hasta acabar la Educación Secundaria Obligatoria. Esta es la medida que anunció ayer la consellera de Educación, Esther Niubó, de cara al próximo curso y que da continuidad a la que entró en vigor el pasado septiembre de vetar su uso en Infantil y Primaria. Durante este año, en Secundaria estos dispositivos solo estaban permitidos para fines pedagógicos, pero a partir de septiembre su prohibición será total, así como el uso de los relojes inteligentes. Una medida adoptada después de que el departamento recopilara las opiniones de los expertos de la comisión de digitalización y educación y que ha sido celebrada por la mayoría de la comunidad educativa y los sindicatos. Paralelamente, la Generalitat también eliminará progresivamente tanto las pizarras digitales interactivas como las tabletas digitales en Infantil (niños de hasta 6 años). Asimismo, se restringirá el uso de los ordenadores portátiles en quinto de Primaria, ya que se deberán quedar en el centro, y se seguirán utilizando tanto en sexto como en Secundaria fomentando un uso responsable.

Niubó recordó que el departamento ha tomado esta decisión con el aval de una comisión integrada por 50 entidades y profesionales y que también encargó una encuesta sobre el uso de los dispositivos en la que participaron un 90% de centros públicos. Sus resultados destacan que el 73,5% del personal docente y directivo considera que aplicar la regulación del uso de los móviles este curso no ha provocado dificultades excesivas y que el 89,6% valora positivamente el efecto que ha tenido esta medida sobre el alumnado. Paralelamente, el 67,9% del profesorado estaría totalmente de acuerdo con la prohibición total de los móviles para usos educativos en la ESO. En este sentido, la consellera remarcó que la restricción de estos aparatos en las aulas tiene como objetivo “poner orden” para asegurar que esta digitalización sea positiva, esté al servicio del aprendizaje y sea más ética, responsable y saludable. Añadió que, con esta medida, el Govern no está en contra de la digitalización. “Sería ridículo negar que vivimos en un mundo digital donde las tecnologías tienen un papel importante, así como los conocimientos y oportunidades educativas que fomenta esta tecnología”, concluyó Niubó.

El anuncio fue aplaudido por casi toda la comunidad educativa. El presidente de la Associació de directius de l’educació de les terres de Lleida (ADSLL), Ramon Òscar Torrelles, celebró la medida y recordó que este curso ya se restringían los móviles en Secundaria salvo para actividades pedagógicas. “Es una buena decisión que va en línea con lo que se está haciendo en los centros y ya hemos visto resultados positivos, como por ejemplo que los alumnos interactúan más entre ellos en el patio o durante el cambio de clases que antes, cuando estaban pegados al móvil”, dijo Torrelles. En cambio, para el director del instituto Josep Lladonosa, Santi Pubill, esta medida puede ser excesiva. “Si su restricción es total no me parece bien porque con alumnos de tercero y cuarto de la ESO usamos los móviles de forma pedagógica como editar vídeos o como diccionario, siempre bajo la supervisión de un adulto. Si se prohíben del todo para mí es pasarse de la raya y demuestra que no se tiene confianza en nosotros como docentes”, señaló Pubill.

La directora de les Associacions Federades de Families i Alumnes de Catalunya (aFFaC), Lidón Gasull, dijo que es “una buena noticia”, pero pidió reforzar “una educación crítica para las tecnologías”. Señaló que “se debe reforzar mucho que los adolescentes sepan cómo enfrentarse a los peligros de las redes y entiendan que otra digitalización es posible”. Los sindicatos Ustec, Aspepc·Sps y CCOO también alabaron la medida, pero lamentaron “el dinero tirado” en pizarras digitales y tablets de los últimos años.

El 78% de los adolescentes dice estar enganchado a las pantallas

El 78% de los adolescentes reconoce tener un “enganche” medio-alto a los dispositivos electrónicos y uno de cada tres estudiantes varones dice visitar páginas de pornografía con frecuencia, frente al 3% de las alumnas. Así se desprende de la encuesta realizada por Aldeas Infantiles SOS a 2.021 estudiantes de Secundaria y Bachillerato de todas las comunidades autónomas, en la que también se destaca que el 58% de los adolescentes encuestados confirma que pasar muchas horas conectados les distrae, un 22% dice sufrir irritación ocular y un 14% reconoce notarse nervioso o irritable. Preguntados por sus sensaciones cuando están sin móviles unos días, el 45% experimenta aburrimiento, un 16% aislamiento y un 25% se siente desinformado sin estos dispositivos. Asimismo, un 16% reconocen estar más enganchados a las pantallas durante los meses de vacaciones. Respecto a los contenidos más visitados, el 73 % de los adolescentes dice usar aplicaciones de compras online, a las que les siguen plataformas de música en streaming y de series.