Los alumnos de 1.º de ESO del Colegio Mater Salvatoris triunfan con el musical 'Beauty and the Beast' en el Teatre de l'Acadèmia Mariana de Lleida.

Los alumnos de 1.º de ESO del Colegio Mater Salvatoris de Lleida han conseguido un éxito destacable con la representación del musical 'Beauty and the Beast', interpretada completamente en inglés los días 11 y 12 de junio. El espectáculo, que ha llenado las dos funciones celebradas en el Teatre de l'Acadèmia Mariana, se enmarca dentro del Programa de Años Intermedios del Bachillerato Internacional, una iniciativa pedagógica que apuesta por una formación integral donde las artes escénicas juegan un papel fundamental.

Este proyecto interdisciplinario, inspirado en modelos educativos anglosajones, ha integrado varias materias como lengua inglesa, música, educación visual y plástica, y tecnología. Durante meses, los jóvenes han trabajado intensamente para ofrecer una actuación que ha sorprendido al público por su calidad, mostrando una notable solvencia escénica y un dominio destacado del idioma. "Ha sido una experiencia inolvidable. Hemos aprendido mucho y, además, nos lo hemos pasado muy bien", ha explicado una de las alumnas participantes, visiblemente emocionada después de la función.

Los docentes han valorado muy positivamente el resultado obtenido: "Los alumnos han demostrado una capacidad de trabajo e implicación excepcionales. Han hecho suyo el proyecto, y el resultado ha superado todas nuestras expectativas", ha destacado a uno de los profesores responsables de la iniciativa.

Más allá del aspecto artístico y educativo, la representación ha incorporado también una dimensión solidaria. El centro ha promovido la venta de localidades de "Fila cero" para recaudar fondos destinados a financiar la medicación de una alumna del Colegio Mater Salvatoris de Kalalé, en el Benín, afectada por una enfermedad grave y cuyos padres no pueden asumir el coste del tratamiento.

"Nos hace mucha ilusión saber que, con nuestro trabajo, también estamos ayudando a alguien que lo necesita", ha comentado otro estudiante, reflejando el espíritu solidario que ha caracterizado todo el proceso de creación y representación del musical.

Con esta iniciativa, el Mater Salvatoris afianza su compromiso con un modelo educativo global, creativo y solidario, que sitúa el alumnado en el centro de un aprendizaje significativo que va más allá de las aulas convencionales.