Dar visibilidad a los campamentos saharauis

El Col·legi de Periodistes de Lleida acogió ayer la presentación del proyecto Lleida amb el Sàhara, que pretende dar a conocer la situación de los campos de personas refugiadas saharauis ubicados en Tinduf (Argelia). Se trata de una iniciativa de la Associació Amics del Sàhara de les Terres de Ponent y el ayuntamiento de Lleida con la colaboración de la Universitat de Lleida (UdL). Para ello, la propuesta incluye el viaje de periodistas y estudiantes de Comunicación y Periodismo Audiovisual a los campamentos para conocer de primera mano el día de día de los refugiados. Asimismo, se busca que las personas que vivan esta experiencia puedan ser “agentes sensibilizadores” sobre esta realidad. También serviría como experiencia para los alumnos que están estudiando Comunicación poder compartirla con profesionales del mundo periodístico.

Cabe recordar que Sàhara Ponent también organiza este año una nueva edición del programa Vacances en Pau, en el que está prevista la llegada de 14 menores procedentes de los campos saharauis que pasarán los meses de julio y agosto en Lleida ciudad y otros municipios del llano. Durante su estancia en Ponent, estos niños viven como un miembro más de las familias de acogida, participando en actos sociales e institucionales, familiarizándose con nuevas costumbres y pudiendo recibir atención médica general y, si lo necesitan, especializada. Al respecto, la Associació Melhfa también hizo un llamamiento a la ciudadanía para acoger este verano a niños y niñas saharauis en la Segarra. Las personas interesadas en participar en la iniciativa AcullUnSomriureSahrauí deberán ponerse en contacto con la asociación a través del correo electrónico associaciomelhfa@gmail.com o del teléfono 659 466 701.