Serpiente venenosa de más de un metro capturada en un garaje de Cádiz

Un ejemplar de culebra bastarda, considerada la serpiente más grande de España y una de las mayores de Europa, ha sido capturada por agentes de la Policía Local de Algeciras en el interior del garaje de una vivienda situada en la Colonia San Miguel. El reptil, de más de un metro de longitud, fue localizado tras la llamada de alerta de los residentes al servicio de emergencias 092.

Según ha informado el Ayuntamiento algecireño, la intervención corrió a cargo de efectivos del Grupo Delta, que operan de paisano y cuentan con formación específica para este tipo de situaciones. Uno de los agentes, especializado en el manejo de estos animales, procedió a la captura del espécimen adoptando todas las medidas de protección necesarias para garantizar tanto su seguridad como la del animal, que posteriormente fue liberado en una zona natural alejada de núcleos urbanos.

La culebra bastarda, también conocida científicamente como culebra de Montpellier (Malpolon monspessulanus), es una especie autóctona que, aunque posee veneno, no supone un peligro grave para los humanos debido a la peculiar ubicación de sus colmillos inoculadores en la parte posterior de la boca, lo que dificulta que pueda inyectar su toxina en caso de mordedura.

Segunda intervención en el mismo día

El mismo equipo policial tuvo que realizar otra actuación similar ese mismo día en una vivienda de la calle Baluarte, donde el agente especializado capturó una culebra de escalera que se había refugiado en el interior de una barbacoa. Esta segunda intervención confirma la presencia ocasional de estos reptiles en zonas urbanas de la localidad gaditana, especialmente en épocas de mayor actividad de estos animales.

Desde el consistorio recuerdan la importancia de avisar a los servicios de emergencia ante el avistamiento de animales potencialmente peligrosos, evitando cualquier intento de captura por parte de personas no cualificadas para estas tareas.