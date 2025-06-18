SEGRE

Solidaridad contra el cáncer infantil

Mesa informativa instalada por la Associació Neuroblastoma per Leire en el gimnasio Ekke. - ASSOCIACIÓ NEUROBLASTOMA PER LEIRE

La Associació Neuroblastoma per Leire instaló ayer una mesa informativa en el gimnasio Ekke para dar visibilidad al cáncer infantil y poder recaudar fondos para la investigación. La entidad contó con la colaboración del gimnasio y de Vila&Bach Associats, que les cedió su espacio para poder instalar el punto de información, lo que agradecieron. La entidad fue creada hace tres años por Silvia Barrieras y David Sanz, padres de Leire, que falleció a los 3 años a causa de un neuroblastoma. Estos padres organizan diferentes actividades para recaudar fondos.

