Continúa el calor sofocante en las comarcas leridanas

El calor sofocante se volvió a dejar notar en Lleida y comarcas durante la jornada de ayer y algunos puntos del llano llegaron a superar los 37ºC. Es el caso de Alcarràs, que ayer por la tarde se convirtió en el lugar más caluroso de Catalunya con 37,7 grados, seguido de Lleida (37,6), Torres de Segre (37,5) y Seròs (37,1).

En cuanto a jornada de hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantendrá el aviso por altas temperaturas en un total de 31 provincias del Estado, entre ellas, Lleida y Tarragona. Por su parte, Huesca y Zaragoza, permanecerán en aviso naranja (un grado más en la escala de alerta de la AEMET). Además, el ministerio de Sanidad emitió ayer el primer aviso de nivel rojo por calor, que implica un riesgo alto para la salud tanto para la población general como la vulnerable, en zonas de Asturias y Cantabria.