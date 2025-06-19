Directe | L’energia, protagonista de les segones jornades Lleida 2050
El grup SEGRE i la Fundació Horitzons 2050 organitzen pel proper 19 de juny unes jornades del cicle “Lleida 2050”, que en aquesta ocasió estaran dedicades a l’energia. En concret, el títol de l’esdeveniment és “L’energia: on, com quan i quanta”. Seran les segones jornades “Lleida 2050” després de l’èxit de les inaugurals dedicades a l’aigua i els seus usos.
El programa previst al Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera del Campus de Cappont de la UdL serà el següent:
INTRODUCCIÓ: Dades sobre consum general i per sectors a Ponent i l’Alt Pirineu. Orígens de l’Energia i viabilitat futura. Acte presentat per Judith Montoy, de LleidaTV.
9.30 h. INAUGURACIÓ:
Paco Boya. Secretario General para el Reto Demográfico del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
10.00 – 11.30 h. EL MODEL ENERGÈTIC DE CATALUNYA
Modera: Joan Tort
Ramon Tremosa. Doctor en economia
Jordi Sarradell Pàmies. Responsable de regulació d’ENDESA a Catalunya
Antoni Tahull. Enginyer Industrial, membre de la Comissió d’Energia del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
11.30 – 12.15 h. PAUSA CAFÈ
12.15 -13.45 h. CAP A LA SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA
Modera: Òscar Fernández
Núria Cervós. Presidenta Gremi Constructors Terres de Lleida
Luisa F. Cabeza. Directora de l’Institut Politècnic d’Innovació i Recerca en Sostenibilitat (INSPIRES) de la UdL
Marta Gràcia. Membre del Consell Rector de la Cooperativa Energètica de Balenyà Sostenible
13.45 – 15.00 h. DINAR NETWORKING
15.00 – 16.00 h. RENOVABLES I AUTOSIFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Modera: Maricel Benabarre
Andreu Puig. Cap d’Enginyeria i Energia de BonÀrea
Jaume Morron. Gerent d’EolicCat i Director de dialEc
Jordi Jové Aresté. President d’Alcarràs Bioproductors
16.15 – 17.15 h. LLUM DESPRÉS DE LA FOSCOR
Modera: Laura Alcalde
Jordi Casas. Director d’operacions i manteniment de la xarxa de distribució d’ENDESA a Catalunya
Enric Betran. Coordinador del OTEC-Lleida (Oficina de Transició Energètica Col·legial del Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida)
Antonio Turiel. Investigador i científic del CSIC
17.30 – 18.30 h. LA DESCARBONITZACIÓ A L’EMPRESA
Modera: Raúl Ramírez
Narciso Pastor. Vicerector d’Infraestructures UdL
Santi Martínez. President de l’Energètica
Carles Grau. Director d’Energia d’Energia Nufri
Néstor Gutierrez. CEO Atlas Energía
18.30 h. CLOENDA:
Marta Morera. Directora General d’Energia de la Generalitat de Catalunya.