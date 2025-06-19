La Tierra será la protagonista del XXVIII Mercat Romà de Guissona

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Guissona se transformará en la ciudad romana de Iesso para la XXVIII edición del Mercat Romà del 14 al 19 de julio, una de las recreaciones históricas más emblemáticas de Ponent. Este año la fiesta tendrá como eje temático La Tierra entendida como fuerza protectora, fuente de vida y referente espiritual, con una programación que integra cultura, tradición, gastronomía y dinamización local. En esta edición el gegant Bacus, una de las figuras más icónicas, cumple su 15 aniversario y estrenará un baile con música propia para celebrarlo.

Del 14 al 17 de julio se celebrarán els Capvespres a la Romana con la Cercavila Inaugural con la llegada del César y la Cleopatra y la recreación de la venta de esclavos, concierto de soul, funk y jazz con Jessica Abu y teatro contemporáneo con la obra Spanish (H)omelete sobre la masculinidad actual. El 16 de julio tendrá lugar la segunda edición de la Bakanaleta, una fiesta dedicada a los más pequeños. El jueves de Capvespres llegará la esperada cena romana con la Associació Gastronòmica La Manduca con recetas inspiradas en la cocina de la antigua Roma.

El viernes 18 de julio arrancará el mercado de artesanía con más de 40 paradas, actividades infantiles, espectáculos, pasacalles y el Correbacus con la Txaranga Besumeta. Por la noche habrá concierto de Pascual y Els Desnatats y DJ Kuartos ‘00.

Finalmente, el sábado 19 de julio la fiesta culminará con el desfile de legiones de Julio César y el seguici de la reina Cleopatra. Ya entrada la tarde, se celebrará el pasacalle con el Déu Bacus y el espectáculo de danza a cargo de la Jove Companyia de Dansa Montse Esteve como previa a la XXX edición de la Bacanal.