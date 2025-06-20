Detectan salmonella en fuet loncheado de dos marcas

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este viernes de la presencia de 'Salmonella' en fuet loncheado de las marcas La Tabla y Valldan, cuya notificación ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de Catalunya a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Alertas (SCIRI).

Los productos afectados por esta alerta son, por una parte, los lotes L5136 y L5140 del fuet loncheado La Tabla, con un peso por unidad de 125 gramos; y, por otra, el lote L5134 del fuet loncheado de la marca Valldan, con un peso por unidad de 125 gramos.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Catalunya, Castilla y León, Madrid y Comunidad Valenciana, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

La agencia adscrita al Ministerio de Consumo ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En caso de haberlos consumido, si se presentan síntomas compatibles con la salmonelosis, como diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, ha aconsejado que se acuda a un centro de salud.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.