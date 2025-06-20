El verano llegará a Lleida con temperaturas que bordearán los 40 grados

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La provincia de Lleida continúa bajo el impacto de una ola de calor que mantiene los termómetros con máximas que hoy alcanzarán los 39-40 grados centígrados en la llanura leridana. Las zonas pirenaicas tampoco se escapan de esta situación y podrían llegar a los 35 grados en algunas localidades, mientras las temperaturas mínimas se mantienen en valores tropicales de entre 20 y 22 grados en el sur de la provincia.

La jornada empezará con cielo poco nublado o sereno por todo el territorio, con presencia de algunas nubes altas dispersas. No obstante, durante la tarde se prevé un cambio en el panorama meteorológico con el crecimiento de nubes de evolución en el Pirineo y Prepirineo, que podrían desencadenar chubascos y tormentas localizadas. El viento mediodía soplará de forma moderada en la llanura al final del día, intensificando la sensación térmica.

Previsión para el fin de semana

De cara al sábado, primer día de verano, las previsiones indican que continuará la tónica de calor intenso con temperaturas máximas sin muchos cambios, manteniéndose entre los 38 y 40 grados en la llanura de Lleida. Les mínimas experimentarán un ligero ascenso y no bajarán de los 22-23 grados. La tarde vendrá marcada por tormentas que afectarán especialmente al Pirineo, pero que podrían extenderse a otras zonas al final del día.

El domingo llegará con una mañana soleada con presencia de nubes altas, pero la tarde volverá a ser propicia para las tormentas, que en esta ocasión podrían afectar a muchos más puntos de la provincia y no sólo la zona pirenaica. Se espera un ligero descenso de las temperaturas, que podrían situarse entre los 36 y 37 grados en la llanura leridana, mientras que las mínimas se mantendrán sin muchos cambios.

Inicio de semana sin tregua

Para el lunes, el panorama no muestra signos de mejora sustancial. Nuevamente se esperan tormentas durante la tarde que afectarán a principalmente el Pirineo y Prepirineo, sin descartar que puedan extenderse a otras zonas de la provincia. La mañana será más soleada con presencia de nubes altas. Con respecto a las temperaturas, podrían experimentar un ligero ascenso o mantenerse sin cambios significativos, llegando hasta los 38 grados a la capital.

Situación en Cataluña y España

El resto de Cataluña vivirá una jornada predominantemente insolación con algunas nubes altas. Por la tarde se formarán nubes de evolución en el Pirineo con probabilidad de algunas tormentas. Las temperaturas irán en ligero ascenso general, manteniéndose el calor intenso con valores por encima de los habituales por la época.

A nivel estatal, se espera una mañana soleada que dará paso a nubes de evolución durante la tarde, las cuales provocarán chubascos y tormentas en el interior peninsular. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso o se mantendrán estables, configurando una nueva jornada de calor intenso en gran parte del territorio español.