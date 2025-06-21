Encuentro de bodegas de la DO Costers del Segre

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Castell del Remei acogió el jueves el encuentro anual de las bodegas de la Denominación de Origen Costers del Segre. La reunión consistió en un almuerzo, una charla técnica sobre internacionalización y la tradicional comida de hermandad con los vinos que llevaban cada bodega. La jornada comenzó con la bienvenida del presidente de la DO Costers del Segre, Tomàs Cusiné. Tras el almuerzo, Pau Esteve, CEO de la empresa Soul, pronunció la charla Internacionalització Intel·ligent, ofreciendo una mirada práctica sobre cómo aprovechar las herramientas más avanzadas de inteligencia artificial para impulsar la expansión internacional de manera más eficiente, sostenible y escalable. Los asistentes también disfrutaron de una visita guiada a la histórica bodega Castell del Remei, así como el santuario y el castillo del siglo XIX.