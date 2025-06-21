Noventa puntos de venta de pirotecnia para Sant Joan

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La delegación del Gobierno ha autorizado 90 puntos de venta de pirotecnia para Sant Joan en las comarcas leridanas, de los que 82 son casetas y el resto, establecimientos. En Lleida ciudad, la Paeria ha publicado un mapa con información sobre los 13 establecimientos de venta de petardos y cohetes y las ocho hogueras que están autorizadas por el departamento de Agricultura. Asimismo, de cara a la noche de la verbena, la Guardia Urbana se reforzará con 40 agentes, que estarán en contacto con los Bomberos para cualquier incidencia. Además, Ilnet contará con un camión cuba para sofocar, si es necesario, algún pequeño incendio. La Unidad de Investigación y Policía Administrativa de la Urbana hará en estos días las inspecciones administrativas a las casetas de venta de petardos y las hogueras serán revisadas el mismo día de la verbena por Protección Civil. Cabe recordar que la Flama del Canigó llegará el lunes por la tarde a Lleida por la carretera C-13 desde Balaguer. Está previsto que llegue ante la Paeria a las 20.30 horas.