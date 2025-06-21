SEGRE refuerza su staff con profesionales de la casa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El diario SEGRE refuerza su staff directivo con los nombramientos de Joan Martí Alegret como subdirector y de Marisol Noguero Playán como jefa de maquetación, en sustitución de Anna Gómez y Anna Barcala, respectivamente, tras la jubilación de ambas. Joan Martí, natural de Llimiana (Pallars Jussà), es titulado en Geografía e Historia por la Universitat de Barcelona, y cursó estos estudios en el Estudi General de Lleida. Ha desarrollado íntegramente su carrera profesional en SEGRE, al que se incorporó en julio de 1990 en la sección de Local. Ha sido jefe de esta sección y redactor jefe a lo largo de las dos últimas décadas. Por su parte, Marisol Noguero, natural de Binéfar, completó los estudios de Diseño Gráfico en la escuela Ondara de Tàrrega. Inició su trayectoria laboral en una editorial, se incorporó al diario en mayo de 1991 y desde el principio ha sido una de las principales responsables de las sucesivas renovaciones de su diseño.

Estos nombramientos completan la renovación iniciada en septiembre de 2023, cuando Anna Sàez asumió el cargo de directora relevando a Santiago Costa, y reflejan la apuesta por profesionales de la casa para afrontar retos como el afianzamiento de SEGRE como grupo multimedia con su edición digital y Lleida TV.