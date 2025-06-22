Trobada Jove del Urgell en La Fuliola con 130 jóvenes

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Unos 130 jóvenes distribuidos en 10 grupos de ocho municipios del Urgell (en esta edición se estrenaron Nalec con 2 grupos y Tornabous) participaron ayer en la séptima Trobada Jove del Urgell que tuvo lugar en la Fuliola. La jornada empezó con un torneo de béisbol en l'Era. A mediodía se cleebró un almuerzo popular en el polideportivo y por la tarde tuvo lugar el acto central, una gincana con diferentes pruebas por todo el pueblo. No faltó el desayuno, un vespreig, la entrega de premios y música con DJ. El grupo del municipio ganador de la gincana será el anfitrión del encuentro el 2026 en caso que no lo haya acogido, en caso contrario, pasará al segundo o tercer clasificados o a otro no repetidor. El objetivo del encuentro es dar a conocer la comarca a los jóvenes y que estos se relacionen.