Varios vinos de Lleida triunfan en premios internacionales

La Denominación de Origen Costers del Segre está de enhorabuena tras la destacada participación de sus vinos en tres prestigiosos certámenes internacionales. Varias bodegas leridanas han logrado importantes reconocimientos en los Decanter World Wine Awards (DWWA), el International Wine Challenge (IWC) y los premios Vinari, poniendo en valor la calidad vitivinícola de esta región catalana.

Entre los galardones más destacados figura el obtenido por el tinto Sot Neral Syrah 2024 de Bodegas Carviresa, que se ha alzado con la Medalla de Oro en la categoría de vinos jóvenes de los premios Vinari. Este mismo caldo también ha sido reconocido con una Medalla de Plata en el International Wine Challenge, consolidando así su prestigio en el panorama vinícola internacional.

Reconocimientos en los Decanter World Wine Awards

En el certamen DWWA, uno de los más prestigiosos del sector, la bodega L'Olivera ha brillado con dos Medallas de Plata otorgadas a sus vinos blancos Blanc de Serè y Agaliu Orgánico Macabeu. Por su parte, Costers del Sió ha conseguido el mismo galardón para tres de sus elaboraciones: los blancos Pla del Lladoner y Petit Comité Orgànic, así como el tinto Siós Nature Organic Syrah.

La bodega Cérvoles también ha sido premiada con una Medalla de Plata por su blanco Les Garrigues, sumándose a la exitosa participación de los vinos leridanos en esta competición internacional.

Éxitos en tintos de la región

En la categoría de vinos tintos, Castell del Remei ha destacado con dos Medallas de Plata para sus referencias Gotim Bru y 1780. Cérvoles ha vuelto a ser reconocida, esta vez por su tinto Les Garrigues Garnatxa, mientras que 3V Singular Wines ha obtenido el mismo galardón con su vino Valerna.

La Familia Torres también ha dejado su huella en estos premios, logrando dos Medallas de Plata en los DWWA: una por su Clos Ancestral 2023 y otra por el Purgatori 2022, este último también premiado en otra categoría del certamen.

Estos reconocimientos internacionales suponen un importante respaldo para el sector vitivinícola leridano y consolidan a la DO Costers del Segre como una región productora de vinos de alta calidad con proyección mundial.