Un municipio de la Costa Daurada, en Tarragona, prohíbe fumar y vapear en sus playas

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El pleno municipal de Roda de Berà ha aprobado por unanimidad la modificación de la ordenanza de playas que comportará la prohibición de fumar y vapear en todas las zonas de baño del municipio tarraconense, en la Costa Daurada. La medida, que entrará en vigor a mediados de agosto después del periodo de exposición pública, busca crear espacios más naturales y libres de residuos en las playas, uno de los principales atractivos turísticos de la localidad.

"Queremos que nuestras playas, que son uno de los grandes atractivos, sean espacios más naturales, más respetuosos con todo el mundo, no queremos humo en la playa y no queremos colillas en la arena", ha manifestado el concejal de Medio Ambiente y Playas, Frederic Royuela. La normativa se aplicará a toda la superficie de playa, exceptuando el espacio ocupado por las chiringuitos-bar instaladas en la arena. No cumplir con esta prohibición se considerará una infracción leve que podría comportar sanciones económicas de hasta 750 euros.

La modificación aprobada también establece límites a los elementos de sombra que los bañistas pueden instalar. Concretamente, se prohíben parasoles o carpas que ocupen más de 2 metros cuadrados, permitiendo sólo aquellos con un único palo de apoyo, con la excepción de los sistemas específicamente diseñados para proteger del sol a los niños. Además, la normativa contempla que sillas y hamacas no podrán permanecer en la playa sin la presencia de sus propietarios, reservándose la Policía Local el derecho de retirarlos y trasladarlos a dependencias municipales.

Más tiempo para los perros en las playas

Otro aspecto destacable de la modificación es la ampliación del horario de acceso para perros a las playas que no tienen el distintivo Bandera Azul, concretamente en Punta d'en Guineu y Pallisseta. Los animales podrán acceder desde las nueve de la noche hasta las ocho y media de la mañana, lo que supone una ampliación de dos horas y media con respecto al horario anterior.

Todas estas modificaciones entrarán en vigor una vez transcurran los 30 días de exposición pública y después de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona (BOPT), previsiblemente a mediados de agosto.