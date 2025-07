La primera ola de calor se estrena rozando los 40 grados

Publicado por Sergi Caufapé Creado: Actualizado:

No, no siempre ha hecho el mismo calor. Al menos así lo refleja la temperatura de Lleida, que está superando los 35 grados cada día durante las últimas tres semanas, cuando la media histórica en junio es de solo 4 días, según @climadelleida. De hecho, Ponent ya ha igualado los registros de julio de 2015 y ha superado los de agosto de 2003 y julio de 2022. La primera ola de calor del verano dejó ayer temperaturas cercanas a los 40 grados, siendo las estaciones de Seròs y Vilanova de Segrià las que registraron una máxima de 39,8 grados sobre las 15.30. Y solo es el principio, pues el Servei Meteorològic de Catalunya alertó de que este episodio de altas temperaturas se extenderá hasta el martes. Aparte, aunque no se prevé la llegada de perturbaciones acompañadas de lluvia, durante las tardes, fruto del mismo calor, se pueden producir chubascos y tormentas locales, especialmente en el norte, que puntualmente irán acompañadas de granizo o piedra y pueden ser de cierta intensidad. Por las noches, los termómetros se mantendrán altos, con mínimas que en muchos puntos no bajarán de los 22 o 23 grados.

Ante esta situación, la Paeria activó las medidas previstas en el plan de actuaciones para prevenir los efectos sobre la salud de las personas (POCSMLL) en fase 2 por situación meteorológica de peligro por tres o más días consecutivos. Se han habilitado espacios para proteger a los colectivos más vulnerables: mayores de 75 años sin apoyo familiar, personas con discapacidades o movilidad reducida, enfermos crónicos y personas que tengan que hacer actividades físicas al aire libre, incluidas las laborales. La Paeria ofrece 60 refugios climáticos: centros cívicos, equipamientos culturales, centros séniors y otros espacios interiores.

En algunos puntos de la demarcación, especialmente en el Pirineo, hubo variaciones de hasta 20 grados entre máxima y mínima. Así, Tremp registró 17,1 grados de mímima para pasar a los 39 al mediodía. Solsona pasó de los 16,4 a los 36,6. La ola de calor arrancó con fuerza en otros puntos de Catalunya, especialmente en puntos del Ebro, Camp de Tarragona, Empordà e interior de Girona. Destacaron los 42,9 grados de Vinebre, la temperatura más alta registrada del año. En primera línea de costa, el bochorno fue muy intenso con temperaturas de entre 30 y 34 grados, con los picos máximos en el Alt Empordà (38,3 grados en Castelló d’Empúries y 36,1 en Roses).