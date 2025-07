Cinco espectaculares piscinas naturales en Lleida para combatir la ola de calor de este verano

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Con la llegada del verano de 2025 y las temperaturas en ascenso, las piscinas naturales de Lleida se presentan como alternativas excepcionales para combatir el calor. Estos enclaves naturales, formados por la acción milenaria del agua sobre la roca, ofrecen espacios únicos donde refrescarse mientras se disfruta de paisajes espectaculares. La provincia leridana esconde verdaderos tesoros acuáticos en forma de gorgs (pozas naturales) que combinan aguas cristalinas, entornos naturales privilegiados y rutas senderistas accesibles para todo tipo de públicos.

Desde el impresionante Forat de Bulí hasta el menos conocido Barranc del Bosc, estos cinco espacios naturales representan opciones perfectas para quienes buscan escapar del bullicio urbano y las piscinas convencionales.

Para los amantes de la naturaleza y el turismo activo, estos espacios representan destinos ideales para excursiones de medio día o jornadas completas, combinando senderismo, baño y contemplación de la naturaleza. Algunos requieren cierta preparación física y equipamiento adecuado, mientras otros resultan perfectamente accesibles para familias con niños. En todos los casos, se recomienda respetar el entorno natural, evitar dejar residuos y seguir las indicaciones de seguridad para preservar estos espacios únicos del patrimonio natural leridano.

Forat de Bulí: una joya escondida en el río Rialb

El Forat de Bulí constituye una de las piscinas naturales más impresionantes de toda la provincia de Lleida. Ubicado en el curso del río Rialb, este enclave destaca por su peculiar formación. La excursión para llegar hasta este punto tiene una duración aproximada de 3 horas en total, pero el esfuerzo merece absolutamente la pena por las vistas y experiencias que ofrece al visitante.

El recorrido recomendado comienza en el Barranc de Mas Barrat, que comunica directamente con el río Rialb. Durante la ruta, los excursionistas pueden desviarse para disfrutar de diferentes pozas naturales que aparecen a lo largo del camino. La transparencia de las aguas permite apreciar con claridad las piedras blancas del lecho del río, creando un efecto visual realmente cautivador.

Para acceder al Forat (agujero) propiamente dicho, es imprescindible introducirse en el agua, por lo que se recomienda acudir preparado con calzado adecuado y ropa de recambio.

Forat d'Abella - Lo Foradot: tranquilidad en estado puro

Entre todas las opciones disponibles en la provincia, el Forat d'Abella destaca por ser uno de los enclaves menos frecuentados pero más idílicos. Para llegar a este rincón escondido, hay que dirigirse primero al pueblo de Abella de la Conca, en la comarca del Pallars Jussà, y seguir posteriormente el curso del río Abella.

Es importante acudir bien equipado, ya que parte del recorrido transcurre por el propio cauce del río, lo que puede resultar resbaladizo en algunos tramos. La ruta completa, incluyendo ida y vuelta sin paradas, tiene una duración aproximada de 3 horas.

Todo el recorrido ofrece vistas espectaculares del entorno natural, pero el premio final llega al alcanzar el Forat d'Abella, donde la satisfacción del caminante es máxima. La tranquilidad del lugar, combinada con la belleza del paisaje y la refrescante presencia del agua, convierten este enclave en una opción perfecta para quienes buscan alejarse del bullicio turístico.

Barranc de Merea: una cascada accesible para toda la familia

El Barranc de Merea representa otra de las joyas naturales imprescindibles en cualquier ruta por las piscinas naturales leridanas. Ubicado cerca del pequeño pueblo de Merea, en la comarca del Pallars Jussà, este enclave resulta sorprendentemente accesible pese a su espectacularidad.

Para llegar hasta la cascada, hay que dirigirse a poco más de un kilómetro del pueblo, en dirección a Gramenet, hasta encontrar un pequeño puente que cruza el río de Conques. Una vez atravesado, un panel informativo marca el inicio de la ruta hacia el Barranc de Merea. El trayecto a pie desde este punto es de apenas 20 minutos, lo que convierte esta excursión en una opción perfecta para familias con niños o personas con menor preparación física.

El principal atractivo de este lugar es el Salt de Merea, una impresionante cascada de aproximadamente 10 metros de altura que ha formado varias piscinas naturales en su base. Aunque no se trata de uno de los enclaves más conocidos de la zona, la paz que transmite el entorno y la posibilidad de refrescarse en un ambiente de absoluta tranquilidad compensan sobradamente el esfuerzo de descubrirlo.

Barranc del Forat de Bóixols: el nacimiento del río Rialb

También en la comarca del Pallars Jussà se encuentra el espectacular Forat de Bóixols, un lugar fascinante perteneciente al pueblo homónimo, que forma parte del municipio de Abella de la Conca. Este enclave tiene especial relevancia por constituir el nacimiento del río Rialb, lo que le confiere características únicas que lo hacen especialmente atractivo para los visitantes.

El acceso a este gorg requiere dirigirse primero a Coll de Nargó y desde allí tomar la dirección hacia Isona. Al llegar al pueblo de Bóixols, los visitantes pueden estacionar su vehículo y localizar fácilmente la señalización que marca el inicio del sendero hacia el barranc, situado a solo 10 minutos a pie desde la entrada del pueblo.

Se trata de una excursión relativamente sencilla y rápida, aunque algunos tramos presentan cierta dificultad. En estos puntos, existen elementos auxiliares como cuerdas y cadenas que facilitan considerablemente el descenso. Una vez superados estos obstáculos, el excursionista alcanza la zona más atractiva: el Forat de Bóixols propiamente dicho, donde es posible descansar y disfrutar de un baño refrescante en un entorno natural privilegiado.

Barranc del Bosc: una ruta circular con vistas espectaculares

Para completar este recorrido por las piscinas naturales leridanas, el Barranc del Bosc ofrece una experiencia algo diferente al resto. En este caso, se propone un itinerario circular de 11 kilómetros que, además de permitir conocer el propio barranc, brinda la oportunidad de descubrir el impresionante congost (desfiladero) de Terradets, también en la comarca del Pallars Jussà.

Esta excursión tiene una duración aproximada de medio día, lo que la convierte en una opción perfecta para dedicarle una mañana o una tarde. El primer tramo del recorrido consiste en bordear el pintoresco pantano de Cellers, tras lo cual comienza propiamente el camino hacia el Barranc del Bosc.

Las vistas durante este segmento del itinerario son verdaderamente espectaculares, con la imponente Roca Regina dominando el paisaje y ofreciendo perspectivas fotográficas de gran belleza. El contraste entre las paredes rocosas, la vegetación circundante y el curso del agua convierte este enclave en un espacio natural de primer orden para los amantes del senderismo y los baños en entornos naturales.

Las piscinas naturales como alternativa sostenible al turismo tradicional

Estos cinco enclaves representan solo una muestra del rico patrimonio natural que ofrece la provincia de Lleida en términos de espacios acuáticos. En un contexto de creciente preocupación por la sostenibilidad y el impacto ambiental del turismo masivo, estos gorgs constituyen alternativas respetuosas con el medio ambiente para disfrutar de actividades recreativas durante los meses estivales.

Las autoridades locales y los expertos en turismo sostenible recomiendan, no obstante, seguir ciertas pautas para garantizar la preservación de estos espacios naturales únicos. Entre las recomendaciones destacan no dejar residuos, respetar la flora y fauna local, evitar el uso de jabones o detergentes en las aguas, y no superar la capacidad de carga de estos entornos frágiles.

Para el verano de 2025, con previsiones que apuntan a temperaturas superiores a la media histórica en Catalunya, estos espacios naturales se perfilan como destinos ideales para quienes buscan combinar naturaleza, aventura y refrescantes baños en entornos poco masificados y de extraordinaria belleza paisajística.