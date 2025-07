Lleida ofrece 472 actividades de verano de todos los precios para 14.400 niños

En verano las aulas cierran sus puertas para dar paso a actividades que ofrecen ayuntamientos, clubes y entidades a miles de niños y adolescentes y que sirven a las familias para conciliar mejor estas semanas. Y es que solo en la demarcación de Lleida se estima que hay alrededor de medio millar de actividades de ocio veraniego.

El verano es la mejor época del año para los más pequeños, pero las obligaciones laborales hacen que sea difícil cuadrar fechas para disfrutar estos días en familia, por lo que participar en 'casals' o actividades de verano es una opción que pese a implantarse hace décadas sigue muy viva. Las ofrecen desde ayuntamientos y consejos comarcales hasta entidades sociales o clubes en turnos de tres o cinco días, una o dos semanas. Prueba de ello es que la dirección general de Juventud de la Generalitat tiene registradas hasta finales de junio un total de 472 actividades de ocio educativos para este verano en la demarcación de Lleida en las que prevé que participen al menos 14.472 niños y adolescentes. Los precios se adaptan a la mayoría de los bolsillos, ya que van desde los 38 euros a los 140 euros por turno (dos semanas) o de los 43 a los 76 € por semana.

Sin embargo, pese al abanico de actividades y tarifas, no todas las familias pueden permitírselo. Para Lidón Gasull, directora de la aFFaC (Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Catalunya), esto supone un gran impacto económico que no todas se pueden permitir, lo que comporta un foco de desigualdades. Apunta también que la posibilidad o no de pasar el verano en actividades enriquecedoras tendrá una influencia directa a la hora de la vuelta a las clases. En este sentido, destaca que no es lo mismo una familia que pueda sufragar varias actividades “de calidad” que otras que se ven obligadas a dejar a los hijos con familiares al no poder afrontar este gasto. De hecho, afirma que a nivel general el contexto socioeconómico de las familias incide directamente en el éxito escolar de los alumnosy aboga por aplicar políticas públicas que compensen estas desigualdades.

Algunos ejemplos de estas actividades de verano son las que ofrece el ayuntamiento de Lleida con el Estiu de Petits, Estiu de Jocs y Esportmania. En total tienen 4.838 plazas en turnos de dos semanas en julio y agosto. Los precios van desde los 38 euros en el turno más barato en Esportmania hasta los 140 del Estiu de Petits. “Hemos incrementado plazas y turnos para ofrecer también estas actividades en agosto, esta oferta es clave para fomentar entre los niños hábitos saludables, evitar el uso excesivo de pantallas y generar espacios seguros y de calidad de ocio”, dice el edil de Educación, Xavi Blanco.

Por otro lado, el Orfeó Lleidatà ofrece las actividades Estiuart de Pel·lícula y EstiuEScènic por 90 euros a la semana para socios y 95 para no socios, o bien 160 y 170, respectivamente, la quincena. También organiza unas colonias en Lles de Cerdanya del 14 al 27 de julio, bautizadas como Cantarelles d’Estiu, que tienen un precio de 650 euros para los socios y 720 para los no socios. Asimismo, el club Sícoris organiza Estades en turnos de cinco días cuestan 63 euros (socios) o 93 (no socios) y si se incluye la comida (hasta las 15.00), el precio sube a 107 o 137, respectivamente. También ofrece turnos de hasta tres días que van de los 38 a los 82 euros.

Alternativa educativa y natural en Castellnou

El casal d’estiu de La Carrasca, en Castellnou de Seana, combina naturaleza, aprendizaje y juego para facilitar la conciliación de las familias durante los períodos no lectivos. Con una media de entre 30 y 40 niños por semana, ofrece actividades al aire libre en un entorno rural donde los más pequeños se relacionan con caballos y con la naturaleza. Es un proyecto de Ramon Gassó y Montse Miralles.