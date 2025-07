Albert Velasco: “No han dicho qué harán cuando lleguen las pinturas”

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El historiador del arte y profesor de la UdL Albert Velasco lamentó ayer que “desde el gobierno aragonés no han explicado exactamente qué harán con las pinturas cuando las trasladen a Sijena”. Velasco criticó que “no tienen un proyecto técnico y científico sobre qué hacer con ellas porque lo más importante no es el embalaje y el traslado sino cómo ‘vivirán’ estas pinturas en aquel edificio durante los próximos años”.

Y es que Velasco se remitió a las declaraciones del domingo en Radio Huesca del abogado del ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, cuando este reconoció que el monasterio no es un museo y que “deberá convertirse en un museo de facto”. Español afirmó que “el MNAC, como ve que no tenemos proyecto o no cree en el proyecto que ha presentado el gobierno de Aragón, se escuda en eso..., en el fondo lo que están diciendo no es tanto que no se puedan trasladar las pinturas sino que están mejor en Barcelona que en Sijena”.

Velasco recordó un precedente negativo, cuando el año 2000 trasladaron a la ermita de San Baudilio de Berlanga, en Soria, unas pinturas (que no habían sufrido un incendio como el de Sijena) y “en 2011 sufrieron pérdidas y una colonia de hongos”.