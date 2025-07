Hallazgo para predecir la progresión del Alzheimer

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Investigadores del Institut de Recerca de Sant Pau han identificado que el biomarcador p-tau217 en plasma, obtenido a través de un simple análisis de sangre, permite predecir la progresión clínica de la enfermedad de Alzheimer incluso en fases tempranas, cuando los síntomas aún no son evidentes. El trabajo, que se ha publicado en la revista Neurology, refuerza el papel de las pruebas de sangre en el futuro del diagnóstico y seguimiento de las demencias. El estudio dirigido por el neurólogo e investigador Ignacio Illán, destaca el potencial de este marcador como herramienta clínica “No solo identifica con precisión la enfermedad, sino que también prevé la velocidad de progresión, un aspecto clave para tomar decisiones terapéuticas”. El trabajo incluyó 731 personas con y sin el deterioro cognitivo, a quienes les hicieron un seguimiento de hasta 10 años. Los investigadores analizaron los niveles de p-tau217 —una forma específica de la proteína tau asociada a la neurodegeneración— y observaron que este marcador no solo se correlaciona con la presencia de Alzheimer, sino que también permite anticipar el ritmo de deterioro cognitivo y la conversión a fases más avanzadas de la enfermedad, incluida la demencia. La neuropsicóloga investigadora Judit Selma-González, primera autora del estudio, destaca que “uno de los hallazgos más relevantes es que la p-tau217 permite identificar a personas que aún no tienen síntomas cognitivos pero que presentan un riesgo más alto de desarrollar la enfermedad a corto o medio plazo”. Este avance tiene una relevancia especial ahora que ya se están aprobando tratamientos modificadores de la enfermedad, como los anticuerpos anti-amiloide, el uso de los cuales está condicionado por la fase de evolución del Alzheimer. El estudio supone un gran adelanto hacia una medicina más personalizada y precisa:“Poder acceder a esta información mediante una analítica sanguínea abre posibilidades que hasta ahora estaban reservadas a centros altamente especializados”, apuntó el doctor Illán.